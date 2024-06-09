嘉市汽機車擅闖公園 最高罰六千

嘉義市北香湖公園機車違規駛入、停放情形增加，市府加強稽查開罰。（記者王善嬿攝）

2024/06/09 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府建設處轄管三十五座公園，其中文化、嘉義、北香湖三座公園汽機車違規駛入或停放情形嚴重，市府建設處本月起派員加強宣導及稽查，有違規行為並勸導不聽，將依嘉義市公園管理自治條例裁罰一二○○元至六千元罰鍰。

市府建設處公園管理科長蔡弼元表示，公園內不得有未經許可駕駛或違規停放各式車輛。但嬰兒車、自行車、輪椅或主管機關核准者不在此限；雖設有告示牌禁止汽機車進入，但最近民眾反映，常有機車違規駛入或停放，因此本月起加強宣導及稽查，提高公園休憩品質。

東川里長葉寬鴻說，嘉義公園最近有工程施作，鐵柵欄白天會打開，有人貪圖方便騎機車闖入公園，公園內散步、休憩民眾受影響，市府應多宣導法令，針對違規者開罰。

另外，市府建設處配合衛福部汰舊換新不符「兒童遊戲場設施安全管理規範」遊具，二十一處公園兒童遊戲場分別於去年及今年初完工開放，但議員郭定緯上月曾提出十座公園遊戲場有夜間照明不足等缺失。

蔡弼元表示，本月底前派員完成評估，包括現場有無植栽遮蔽情形及現有燈具照度是否足夠，並與廠商研議檢討，如嘉義公園太空城堡增設投射燈，文雅公園增加原有燈具照度，其他如加強設置警示標語等，提升公園遊具安全性。

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