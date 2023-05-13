關懷據點減3處 嘉市議員促改善

嘉市社區照顧關懷據點及花甲食堂減少，議員林煒軒建議市府應從提升社福人才待遇、引入民間資源及年輕人才改善。（記者王善嬿攝）

2023/05/13 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市原設有四十處社區照顧關懷據點，但今年曾減少三處，花甲食堂從九個減為五個，市議員林煒軒昨在議會總質詢指出，因社區組織老化、人力不足等因素，導致社區關懷據點、花甲食堂等頻繁變動、不夠穩定，且經費多來自中央，要求市府改善。市長黃敏惠表示，市府實施長照政策已久，盡力爭取中央資源，以「長任久留」制度提供好的待遇，留住社福人才。

林煒軒指出，社區照顧關懷據點提供關懷訪視、電話問安、諮詢及轉介服務、共餐、社會參與、預防及延緩失能照護計畫等服務項目，今年元月至三月卻減少三處據點，其中一處社區發展協會因涉及溢領補助被移送司法單位而暫停服務，另有承辦協會反映，因組織老化、志工人力流失，導致服務成效不佳而撤點，花甲食堂也有類似情形；他表示，社區照顧關懷據點是長輩重要社交場所，撤點恐造成負面影響。

市府社會處長黃毅晨表示，社區照顧關懷據點原減為三十七處，其中一處已重新申請，目前共三十八處，今年預計輔導新設三到五處；花甲食堂目前有五個，預計再輔導成立三個。

提供好的待遇 留住社福人才

黃毅晨表示，去年起透過「洄嘉青年」計畫將年輕學子引進社區，並鼓勵民間團體、社福機構參與；花甲食堂部分，將原本每人每餐補助三十元提高到三十五元，減輕承辦單位負擔。

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