樂器採購疑有瑕疵 嘉市府：符合規定

嘉市議員戴寧（右）昨日總質詢時，質疑「2021年度國中小管樂班、管樂團樂器採購案」疑為特定廠商「量身訂做」。圖左為教育處長林立生。 （記者丁偉杰攝）

2023/05/12 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市議員戴寧昨總質詢聚焦管樂教育，抨擊「嘉市二○二一年度國中小管樂班、管樂團樂器採購案」疑為特定廠商「量身訂做」。她提出，得標廠商提供的規格產品中，三十六項樂器中有二十項不符需求，就連「同等品審查會議紀錄」也無人簽名等質疑，「樂器不符需求、音色不佳，師生家長唉聲嘆氣」，要求市長黃敏惠調查了解此事。

議員質疑為特定廠商量身訂做

市府教育處長林立生強調，承辦學校北園國中辦理聯合招標作業，依採購法以最有利標方式辦理，該校依規定組成評選委員會，依據各校所提需求，選出最優廠商，提供各校適切樂器；針對廠商提出同等品資料，北園國中依採購法規定，邀音樂學者就廠商提出同等品等資料開會審查，審查結果均符合招標規格。

官員：依各校需求選出最優廠商

戴寧說，以前樂器採購由各校需求各自採購，改為統一招標後，二○二一年度採購案招標過程有嚴重瑕疵，五位評審委員中，僅二位有音樂專業，其他三位為學校校務人員，採購案預算四五○萬元，逾一百萬元以上，評委應邀學者專家，不應如此不重視專業。

戴寧表示，符合學校要求的其他廠商未得標，得標廠商提供的規格產品中，出現未提供各校第一需求的樂器或製造生產國家，例如花約二百萬元買定音鼓，市價一個約十五萬元，得標廠商提供產品為台灣製，一個約九萬元，價差近一倍；低音號需求，市價一個約十九萬九千元，得標廠商提供一個九萬二千元，其他如鐵琴等樂器規格也未符合需求，出現音色不佳等情形。

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