嘉市民進黨部關懷邊緣戶 食物銀行開張

2023/03/07 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「愛在嘉義食物銀行」關懷據點昨天在民進黨嘉義市黨部一樓成立啟用，此據點由嘉市愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉市黨部合作自營，將提供急難救助、弱勢邊緣戶的民生物資需求，服務對象資格半年審查一次，讓物資用於真正需要的民眾。

「愛在嘉義，大家一起來做公益！」昨天「愛在嘉義食物銀行」啟用儀式，嘉市議員暨民進黨嘉市黨部主委黃露慧、市府社會處長黃毅晨、台灣食物銀行聯合會理事長方荷生等人及國際獅子會300D1區嘉義區十八分會代表及善心人士到場，湯麗梅女士更當場捐贈一百碗意麵響應公益。據點目前已有麵條、乳製品、方便粥、飲料等民生物資陳列上架，首次發放物資日期定於三月二十四日。

黃露慧說，擔任民代以來，她與同為嘉市議員的胞弟黃大祐推動「在地食物銀行計畫」與「國中小學營養午餐免費」，希望讓突遭變故的家庭及社會邊緣戶獲得幫助，開放市黨部空間作為關懷據點獲黨部幹部一致贊同，將作為各界捐贈物資、申請戶領取物資等用途使用，也歡迎大家常來坐坐喝杯咖啡。

黃毅晨說，民間發起成立「愛在嘉義食物銀行」，市府肯定並樂觀其成，期待公私協力，讓弱勢民眾得到更多幫助。

方荷生說，黃露慧議員日前到台北市向他請益「公益分享」，樂見成立「愛在嘉義食物銀行」，連結良心企業與社會福利，讓可能被浪費的物資糧食成為弱勢家庭、邊緣戶、急需幫助的鄉親都可依靠的資源。

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