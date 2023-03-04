嘉縣市抗旱 水資中心供應回收水

嘉義市中央噴水池暫停噴水抗旱。（記者王善嬿攝）

2023/03/04 05:30

嘉市中央噴水池等暫停 嘉縣4鄉緊急佈設88座備用水塔

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕南部面臨三十年來最嚴峻水情，嘉義市政府提出抗旱措施，再利用嘉義市水資源回收中心的回收水，作為清洗街道、公園綠帶澆水等用水，中央噴水池、嘉義公園尿尿小童等，及道路噴水池暫停噴水；嘉義縣政府在中埔鄉、番路鄉、竹崎鄉、大埔鄉緊急佈設備用水塔八十八座，擴大山區儲水量，供民眾在缺水時就近取用。

嘉市每日2600噸回收水供取用

嘉義市府本月一日邀集中央氣象局嘉義氣象站、水利署南區水資源局、自來水公司第五區管理處、農田水利署嘉南管理處召開應變小組會議，宣導各機關、學校及民間節約用水，宣導可再利用水資源回收中心回收水，目前每天有二六○○噸水可供取用，另告知及輔導每月一千度以上用水大戶如游泳池、洗車、三溫暖及水療業者配合節水。

嘉縣34口抗旱井 檢測水質

嘉義縣府表示，嘉義縣縣治污水廠、朴子市水資源回收中心、民雄鄉水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，每天可回收水量分別為四百噸、三百噸、兩百噸、四百噸，供民眾道路清洗、澆花、洗車使用；縣府盤點自來水公司所有共三十四口抗旱井，已由縣環保局進行水質檢測，及早抗旱整備；縣府網站建立「抗旱專區」，供民眾查詢嘉義縣水情及供水訊息。

自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵說，目前每天自雲林支援嘉義地區十萬噸水量、提高台南嘉南大圳取水量至每天十二萬噸，並加強調度水源，減少仁義潭水庫、蘭潭水庫出水量至每天七．五萬噸，並積極埋設管線、開鑿四口抗旱備援水井，以增加供水量。

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