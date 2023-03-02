保全閃路倒樹撞死 判嘉縣國賠396萬

嘉義地院一審判決嘉義縣政府須負國賠責任，縣府表示將上訴。（資料照，記者王善嬿攝）

2023/03/02 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕在國立故宮博物院南部院區擔任保全的胡姓男子，去年二月下班返家時，騎機車行經嘉義縣太保市鄉道嘉五十八之一線，為閃避橫倒在慢車道上的花旗木路樹，加上天雨路滑，擦撞路邊緣石後重傷死亡；胡男家屬以嘉義縣政府有管理、維護缺失請求國賠，嘉義地方法院一審認為，橫倒路樹與機車失控致胡男擦撞路邊緣石死亡有因果關係，判決縣府國賠總計三百九十六萬六千餘元，可上訴，縣府昨回應將再上訴。

胡妻指控，太保市東勢里嘉五十八之一線三‧三公里處的一棵路樹，因風雨而連根拔起，橫倒慢車道上，胡男當天凌晨兩點多騎機車返家，是為閃避路樹加上天雨路滑，撞上路邊緣石、人車倒地，導致頭部與顏面鈍性創傷，休克死亡；丈夫死後，她須獨自撫養十六歲、十四歲子女，請求縣府國賠五百四十六萬六千餘元。

縣府辯稱，路樹傾倒位置距離胡男機車擦撞處相差二十三‧四公尺，傾倒路樹為二○二○年四月種植，同批種植三百八十四棵路樹，其餘三百八十三棵樹均無傾倒，委託管理廠商每月兩次定期巡查，無管理缺失。

法官認為，路樹橫倒占用慢車道寬度約一半，且無支架支撐，據氣象觀測資料，事發當天未達大雨及強風標準，路樹仍遭連根拔起，管理廠商雖有定期巡查，卻未穩固路樹根部預防傾倒、移除或進行加固措施，其餘三百八十三棵樹沒傾倒，顯然該路樹是因個別因素傾倒，管理顯有欠缺。

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