嘉市12店家 進軍東京國際食品展

渼橘客推出鮮果乾、優格產品，希望赴日本參展能開拓國際市場。（記者王善嬿攝）

2023/03/02 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市多間特色店家在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間業績成長，隨疫情降溫、國境解封，嘉義市政府將率十二間獲選好店嚴選的店家，六日啟程參加日本東京國際食品展，提升嘉義伴手禮品牌國際能見度。

提升嘉義伴手禮國際能見度

嘉義市參展商品有阿潘肉包蛋黃酥、阿久師米菓、渼橘客鮮果乾、三光米、林聰明沙鍋魚頭聰明拌麵、義興醬業醬油、蕊杜巧克力工坊烏魚子巧克力、斐園茶莊茶葉、四季蜂收龍眼蜜、桃城雞排台式雞排料理包、奮起湖米餅及方塊吐司等。

市長黃敏惠表示，疫情期間舉辦購物節、普發振興消費金兩千元及主辦台灣設計展，推進產業界的品牌力與設計力，幫助產業紓困、數位轉型，協助業者利用網路線上拓銷創造更多商機，嘉義市二〇二二年營利事業銷售額再創新高達二七七六億四六六九萬一千元，市府將帶領業者一起為嘉義市繼續打拚。

台灣在地食材 搶攻日本市場

日本東京國際食品展七日至十日舉行，是疫情解封後第一個亞洲國際食品展，十二家嘉義市精選品牌店家挑選採用台灣在地食材創意開發的特色產品參展，並將拜訪埼玉縣日高市、飯能市，搶攻日本市場。

阿潘肉包第三代潘韋誠說，商品除肉包，近年結合電商、宅配行銷，平均一年可賣出等同十五座台北一○一高度的蛋黃酥，此次參展針對日本人喜好，以蛋黃酥、鳳凰酥作為參展商品，增加國際市場能見度。

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