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    首頁　>　嘉義市

    回收場燒17小時 濃煙惡臭惹怨

    嘉市資源回收場火燒逾十七小時，散發濃煙惡臭，引發民怨。（記者丁偉杰攝）

    嘉市資源回收場火燒逾十七小時，散發濃煙惡臭，引發民怨。（記者丁偉杰攝）

    2023/02/26 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市環保局運用湖子內區段徵收地區環保用地暫置資源回收場，前天中午十二時許發生火災，大量回收物燃燒，濃煙直竄，空氣中飄散陣陣惡臭，延燒至昨天清晨五時許完成殘火處理，火燒逾十七小時。去年資源回收場也曾發生火警，因下雨造成回收物腐壞散發惡臭，接連發生火災造成空氣污染引發民怨，居民怒批「嚴重影響居住品質，要求市府提出解決辦法。」

    嘉市環局：加強管理巡邏

    嘉市環保局長李佳禾回應說，由於近來天氣乾旱，起火原因疑似回收物中含易燃物品造成火災事故，現場燒掉回收物量尚在評估，後續將協助釐清起火原因，加強環保用地場區管理、人員巡視及定期灑水作業，避免事故再發生。

    李佳禾也呼籲民眾共同進行垃圾減量措施及落實資源回收分類，妥善做回收不僅可以資源再利用，也不會造成意外事故及污染環境。

    消防局表示，回收場前天中午十二時十八分發生火警，下午二時二十分控制火勢，晚間十時火勢撲滅，昨天凌晨五時二十八分殘火處理完畢，動用消防灑水車及泡沫滅火車共二十五車、五十人投入滅火，配合怪手開挖消防通道阻隔火源，燃燒面積約二百平方公尺。

    與新建屋隔百公尺 影響生活品質

    當地居民說，湖子內區段徵收區域位於嘉市南側，近幾年開發完成後，新建房子林立，回收場與新建住宅間隔百公尺，火災發生後不時傳出臭味，嚴重影響生活品質，市府應提出解決辦法，正視民怨沸騰。

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