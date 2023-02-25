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    傳訊「開槍」挨告 嘉市議員蘇蘇澤峰︰司機誤傳

    國民黨嘉義市議員陳家平（左）對同黨議員蘇澤峰（右）提告恐嚇。（記者林宜樟攝）

    國民黨嘉義市議員陳家平（左）對同黨議員蘇澤峰（右）提告恐嚇。（記者林宜樟攝）

    2023/02/25 05:30

    語音講「開嗆」輸入變調 國民黨陳家平對同黨議員蘇澤峰提告恐嚇

    〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕近日LINE群組流傳國民黨嘉義市議員蘇澤峰於本月二十二日深夜在「嘉義市政府媒體採訪行程（第十一屆議員）」群組疑似傳訊恐嚇同黨市議員陳家平，相關訊息遭截圖，陳家平前天已向警方報案，對蘇提告恐嚇；蘇澤峰昨澄清，當時他的手機由司機保管，其司機以語音輸入文字，其中原本講「開嗆」，卻辨識成「開槍」而傳出，他將依司法程序進行說明。

    疑因正副議長選舉而起 有待釐清

    上屆議會蘇澤峰曾任副議長，尋求連任的議長莊豐安在議員選舉落敗，打亂正副議長佈局，改推蘇澤峰與陳姿妏競逐本屆議長寶座，由陳姿妏當選議長；蘇澤峰原為無黨籍，今年加入國民黨，這次傳出議員間疑似恐嚇、提告事件，是否為正副議長選舉落幕後的風波未息，有待司法單位釐清。

    蘇稱耳聞陳在外講他私事 陳否認

    蘇澤峰說，最近有許多人向他告知，指陳家平在外界講他和其他議員的私事，卻都是「無影的代誌」；二十二日晚間十點多他用LINE打給陳家平，要陳不要再講，陳回稱「我沒有講」，並說隔天要開記者會澄清，他告訴陳「有說就有說，沒有的事不要亂講」。

    蘇澤峰說，結束通話後，他將手機交給司機，因司機聽到他與陳家平談及此事，對此頗為不平，約十一點半左右拿他的手機打LINE給陳家平，當時陳未接，司機在群組傳訊，隨後就退群，隔天他向司機瞭解情況後，才知原委。

    蘇的司機抱不平 傳訊內容惹議

    陳家平回應，蘇澤峰在公開群組傳訊，內容涉及恐嚇，他不能容許家人生命受到威脅，身為民代應為民表率，他譴責暴力行為，經與律師討論後，前天報案對蘇提告恐嚇。

    陳指內容涉恐嚇 報案、申請隨扈

    嘉義市警局第一分局表示，已接獲陳家平報案，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，陳家平也已申請隨扈，確保人身安全。嘉義地檢署表示，此案受理後由檢察官侯德人指揮偵辦，將秉持公平、公正原則，迅速偵辦，保障民意代表為民喉舌，不受外力不法干擾權益，維護民主法治社會正常發展。

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