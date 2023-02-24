畢生反威權 詹三原紀念畫展明開幕

詹三原因設計全國首座二二八紀念碑，1993年遭捕入獄，在獄中以「靜悟門」書法寫下心情。（記者王善嬿攝）

2023/02/24 05:30

已故「民主畫家」全國首座二二八紀念碑設計者 將展出逾30件作品

〔記者王善嬿／專題報導〕有「民主畫家」之稱的已故畫家詹三原，一生除了藝術創作外，投身台灣民主運動，威權時代在嘉義市設計全國首座二二八紀念碑，遭莫須有罪名被捕入獄後仍堅持創作不輟。在他過世兩週年前夕，「為台灣民主落土的麥子」詹三原紀念畫展二十五日起，在二二八國家紀念館展覽，展出詹三原逾三十件作品，呈現台灣民主運動中強韌的草根力量。

常送畫、捐畫義賣募款助選

詹妻曾耿玉說，詹家從公公詹郡開始支持並參與黨外運動，丈夫詹三原深受感召，一九八八年嘉義車站前「拆除吳鳳銅像」行動及一九八九年二二八遊行，都可見父子倆的身影，兩人曾以木板釘製和平鴿為受打壓民眾發聲；當年丈夫繪製嘉市二二八紀念碑設計圖，到中正公園蔣介石銅像「披麻帶孝」反威權，還時常送畫或捐畫義賣，為民主運動戰友或政治人物選舉募款。

一九九三年嘉市二二八紀念碑建碑時，詹三原因莫須有罪名被判刑一年六個月並遭通緝，他入獄服刑一年一個月後假釋出獄；詹三原的人生哲學認為「要以正義做代誌」，在獄中仍心繫民主運動，曾為了紀念二二八事件受難者，夫妻倆在監獄內外同步絕食一天。

莫須有罪名入獄 仍創作不輟

曾耿玉說，她曾向丈夫說這是冤獄，要他逃到美國卻遭拒絕，丈夫在獄中創作不輟，以毛筆寫下「靜思無中生有受迫害，悟台灣緊獨立咔實在」書法，反映他對台灣民主的信念與盼望；當年台灣教授協會舉辦募款餐會，丈夫在獄中無法到場，請她代表出席，捐出獄中創作的字畫義賣。

紀念畫展由詹的次子、雕刻家詹子宏協助策展。詹子宏說，近年來陸續義賣父親部分作品及他自己的雕刻創作，來籌募本畫展紀念畫冊經費，父親的民主運動戰友如立法院長游錫堃、名作家黃越綏及地方鄉親紛紛響應，父親的徒弟張再金也協助畫冊製作，師徒情誼延續至今。

詹三原妻子曾耿玉看著畫作回憶丈夫。（記者王善嬿攝）

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