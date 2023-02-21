《嘉義》委外活化 舊嘉市公所修復開工

嘉義市長黃敏惠（左四）、立委王美惠（左二）等人，昨天上午參與舊嘉市公所修復開工祈福典禮。（記者丁偉杰攝）

2023/02/21 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕近七十年歷史的舊嘉義市公所，於二○一六年登錄為「歷史建築」，市府分三年編列工程經費一．九億元進行修復再利用，歷經七年，昨天嘉義市長黃敏惠、立委王美惠及多位市議員、里長及鄉親參與動工祈福典禮 ，工期需五四○個日曆天，預計明年八月底完工後，以OT（營運—移轉）方式委外營運進行活化再利用。

「歷史建築」再利用歷經七年有譜

黃敏惠說，舊市公所位於嘉市中心商業區，具文資身分，見證地方歷史文化，有著市民共同記憶，修復再利用經文資審查等程序，籌劃時間較長，修復過程會讓資訊更透明，歡迎市民提供意見，盼工程如期如質完工，賦予舊市公所新風貌。

王美惠表示，舊市公所修復再利用後，對停車有很大的需求，將攜手地方向中央爭取預算，解決停車問題。

舊市公所於一九五四年元旦落成啟用，同時提供嘉市公所與嘉市民代表會使用，兼具地方行政機關與民意機關功能，歷經多次增建、改建，形成今日三層樓的樣貌。

明年八月底完工 一、二樓OT委外營運

一九九七至一九九八年間，嘉市府辦公地點搬遷至中山路，嘉市議會搬遷至北港路，舊市公所功成身退，二○一五年由民間提報登錄為「歷史建築」，於二○一六年獲登錄後，展開調查暨修復再利用計畫，此期間啟動ROT（重建—營運—移轉）促參計畫，因招商流標三次等因素，市府改朝自行辦理修復。二○二○年八月市府與軸組聯合建築師事務所簽約辦理規劃設計及因應計畫案，後續修復工程監造案歷經流標等，去年十一月由潤昶公司得標承辦。

市府財政稅務局長林瑞彥說，本場域展開復修再利用，同時向財政部申請促參補助經費一二○萬元進行招商前置作業，完工後一、二樓以OT方式辦理委外招商活化再利用，三樓規劃為「嘉市創新設計中心」提供市民體驗見證歷史的活動空間。

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