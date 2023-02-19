嘉義》石棹櫻道賞夜櫻 3月起茶香伴隨

櫻之道以賞夜櫻聞名，目前約開兩成，圖為前年盛開美景。（檔案照，記者林宜樟攝）

2023/02/19 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣大阿里山區正值櫻花盛開季節，因應二二八四天連假將至，嘉義林管處昨宣布連假期間阿里山國家森林遊樂區相關交通疏運措施；竹崎鄉石棹「櫻之道」以夜間觀賞昭和櫻聞名，三月一日起至七日將舉辦「春櫻夜─細品茶香活動」，邀遊客上山來趟春櫻夜知性之旅。

嘉義林管處說，二二八連假期間，阿里山公路八十八．五至九十五公里處路肩規劃小客車臨時停車格，沿線設置十處接駁站，於早上八點至晚上六點免費接駁遊客至阿里山入口轉運站。目前森林遊樂區山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻盛開，唐實櫻開花約二至三成，霧社櫻也將陸續開花，染井吉野櫻預計三月上旬至三月中盛開。

櫻之道明起入夜打燈

竹崎鄉中和村長洪銀盛說，阿里山國家風景區管理處結合當地觀光資源興建雲之道、霧之道、愛之道、櫻之道、茶之道、霞之道等步道設施，一年四季，風情各異；櫻之道兩旁種植昭和櫻及山櫻，二十日起晚間六至九點夜間打燈，讓遊客賞夜櫻，今年櫻花綻放較晚，目前約開兩成，預估三月起盛開。

阿里山石棹茶文化協會理事長林玉惠說，三月一日起至七日每晚將在櫻之道舉辦「春櫻夜—細品茶香」活動，邀遊客在星空、琉璃光景及櫻花下襯著樂曲，品啜阿里山高山茶的茶湯滋味，夜櫻茶席每晚分兩梯次，採預約制，預約電話0978-562577。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法