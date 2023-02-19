幼兒園師生比1：12 嘉市率先達標

嘉義市力搶全台第一，自一一二學年（今年八月）新學年起，公立幼兒園新招生的小班，師生比由現行一比十五降至一比十二直接達標，新招生幼幼班的師生比也由一比八降至一比六。（圖由嘉義市教育處提供）

2023/02/19 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕為提高幼教品質，教育部推動「幼兒園師生比」逐年調降，預計一一四學年降為一比十二。嘉義市力搶全台第一，自一一二學年（今年八月）起，公立幼兒園新招生的小班，師生比由現行一比十五降至一比十二直接達標，新招幼幼班的師生比也由一比八降至一比六。

教部要求各縣市分階段實施

幼兒園師生比已有四十多年未調整，去年立法院通過「幼兒教育及照顧法」修法，附帶決議要求教育部做出配套措施。教育部長潘文忠允諾自今年八月開始分階段實施，師生比將從一比十五調降為一比十二，以減輕教保人員負擔，促進幼教品質精緻。

預計今年新學年改一比十四，明年改一比十三，後年改一比十二，逐步完成，原則以增加幼教師或教保員方式進行，不會減少現行滿招一班三十個學生的標準，不影響學生和家長權益，整體方案研議中。

嘉市下學年 一步到位冠全國

嘉義市市長黃敏惠表示，為了提升嘉義市的幼教教保品質，讓幼兒能受到更好的照顧，公幼率先調降師生比，從一一二學年起新招生的幼幼班，每班招收幼兒六人以下者，置教保服務人員一人，七人以上者，置教保服務人員兩人；新招生的小班每班招收幼兒十二人以下者，置教保服務人員一人，十三人以上者，置教保服務人員兩人；亦即幼幼班的師生比調降至一比六，小班的師生比調降為一比十二。

嘉市教育處長林立生表示，為了保障目前就讀幼兒的權利，其他班級仍依目前幼照法規定配置教保服務人員，後續將會逐年調降師生比，優化整體的幼教環境。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，在去年縣市長選舉前，全教總要求各縣市候選人簽署師生比調降同意書，嘉市長黃敏惠有簽署，樂見嘉市新招生班級的師生比一次達標，代表市長和處長的決心，期待有更多的縣市跟進，在師資能量及配套措施支持下，公幼師生比率先調降，準公幼和私幼即使未調降師生比，也會形成良性影響，顯著提升幼教品質。

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