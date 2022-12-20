期待縣市合作 黃敏惠盼共同努力
黃表示嘉義縣市互利共榮、區域治理及整合很重要 李俊俋謝票 感謝鄉親給溫暖
〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長重行選舉落幕，藍綠候選人昨天都開始進行車隊謝票。連任成功的國民黨嘉義市長黃敏惠表示，選戰結束，她將捲起袖子繼續為嘉市打拚，未來期待和嘉縣一起合作，共同為這塊土地努力；落敗的民進黨市長候選人李俊俋說，民進黨是會檢討、自我反省的政黨，九合一大選及這次選舉後都持續在檢討改進，一定會找到方向努力，他個人也會再努力，選舉過程感謝鄉親給他很大的溫暖。
黃：選票肯定 要「好好做事」
黃敏惠安排昨起一連兩天進行謝票。被問到以二萬七○八四票大勝對手李俊俋時，黃敏惠回應說，嘉市民主聖地不分藍綠，「選人不選黨」，政黨推出好人選，而候選人要努力、用心耕耘，選舉延後三週雖讓選戰更艱困，但也激起支持者危機感、催出投票率，黨內團結一起努力，這才是真正贏得民心原因。
黃敏惠說，感謝鄉親用選票給予肯定，相對也是給予很大的期待要她「好好做事」，她感到責任加重，嘉市雖小，未來肩負經濟發展，要邁向台灣新都心，她會更努力。
外界關心二○二四年是否更上層樓？黃敏惠說，沒想那麼多，黨內有人說嘉義市長選舉為藍營灘頭堡一定要守護，但她覺得縣市互利共榮，區域治理及整合非常重要；選後她跑攤時遇到民進黨嘉義縣長翁章梁，彼此恭喜道賀都連任成功，未來期待和嘉縣一起合作，共同為這塊土地努力。至於市府「小內閣」，黃敏惠說，會適度調整。
李俊俋昨早由妻子陳佳慧陪同到競選總部感謝競選團隊，隨後進行車隊謝票。李這幾個月來持續每天站路口、掃街等方式拜票，笑稱自己膚色從白人變黑人，體重也減十公斤。他說，選舉過程感謝鄉親給他溫暖，為他加油，送熱咖啡或吃的，讓他備感溫暖，在鄉親鼓勵下，他會繼續往前行。
李回應佛系競選 強調不攻擊個人
外界認為他佛系競選？他回應說，政策上直球對決一向是他的風格，民主政治最重要是談理念，談城市發展見解，這次選舉他不攻擊個人，認為嘉市確實有很多需要改變及需要加強的地方，若有人認為這樣太佛系，他接受批評，但認為堅持是對的，市民關心的是讓嘉市更好。