期待縣市合作 黃敏惠盼共同努力

當選連任的國民黨市長黃敏惠（左二）展開謝票，感謝選民給予高度的肯定及期待。（記者王善嬿攝）

2022/12/20 05:30

黃表示嘉義縣市互利共榮、區域治理及整合很重要 李俊俋謝票 感謝鄉親給溫暖

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長重行選舉落幕，藍綠候選人昨天都開始進行車隊謝票。連任成功的國民黨嘉義市長黃敏惠表示，選戰結束，她將捲起袖子繼續為嘉市打拚，未來期待和嘉縣一起合作，共同為這塊土地努力；落敗的民進黨市長候選人李俊俋說，民進黨是會檢討、自我反省的政黨，九合一大選及這次選舉後都持續在檢討改進，一定會找到方向努力，他個人也會再努力，選舉過程感謝鄉親給他很大的溫暖。

黃：選票肯定 要「好好做事」

黃敏惠安排昨起一連兩天進行謝票。被問到以二萬七○八四票大勝對手李俊俋時，黃敏惠回應說，嘉市民主聖地不分藍綠，「選人不選黨」，政黨推出好人選，而候選人要努力、用心耕耘，選舉延後三週雖讓選戰更艱困，但也激起支持者危機感、催出投票率，黨內團結一起努力，這才是真正贏得民心原因。

黃敏惠說，感謝鄉親用選票給予肯定，相對也是給予很大的期待要她「好好做事」，她感到責任加重，嘉市雖小，未來肩負經濟發展，要邁向台灣新都心，她會更努力。

外界關心二○二四年是否更上層樓？黃敏惠說，沒想那麼多，黨內有人說嘉義市長選舉為藍營灘頭堡一定要守護，但她覺得縣市互利共榮，區域治理及整合非常重要；選後她跑攤時遇到民進黨嘉義縣長翁章梁，彼此恭喜道賀都連任成功，未來期待和嘉縣一起合作，共同為這塊土地努力。至於市府「小內閣」，黃敏惠說，會適度調整。

李俊俋昨早由妻子陳佳慧陪同到競選總部感謝競選團隊，隨後進行車隊謝票。李這幾個月來持續每天站路口、掃街等方式拜票，笑稱自己膚色從白人變黑人，體重也減十公斤。他說，選舉過程感謝鄉親給他溫暖，為他加油，送熱咖啡或吃的，讓他備感溫暖，在鄉親鼓勵下，他會繼續往前行。

李回應佛系競選 強調不攻擊個人

外界認為他佛系競選？他回應說，政策上直球對決一向是他的風格，民主政治最重要是談理念，談城市發展見解，這次選舉他不攻擊個人，認為嘉市確實有很多需要改變及需要加強的地方，若有人認為這樣太佛系，他接受批評，但認為堅持是對的，市民關心的是讓嘉市更好。

落敗的民進黨嘉義市長候選人李俊俋昨早從競選總部出發進行車隊掃街謝票。（記者丁偉杰攝）

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