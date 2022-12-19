黃敏惠連任：落實十大旗艦計畫

黃敏惠（左三）感謝家人的支持，昨選後與母親黃鄭梅子（左二）、兒子蔡佳叡（左一）、女兒蔡孟儒（左四）向選民致謝。（記者王善嬿攝）

2022/12/19 05:30

將執政第四任仍有種種市政挑戰待克服 面對嘉縣崛起地方盼縣市合作共榮

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長重行選舉結果昨揭曉，競選連任的國民黨嘉義市長黃敏惠連任成功，將邁入第四任市長任期。黃敏惠勝選後表示，這次選舉展現三個民意，涉及嘉市與嘉縣的輕軌建設等議題，「請中央重視嘉義人的心聲」，讓鄉親可以得到比較好的照顧。

感謝對手對市政質疑、批評與建議

黃敏惠說，這次選舉展現三個民意，希望中央兌現承諾全額負擔嘉市鐵路高架化工程經費，趕快同意並趕快建設連結台鐵嘉義站到嘉義高鐵站的跨嘉義縣市輕軌計畫，同時希望中央大力支持與協助地方建設及社會福利，讓嘉市成為台灣新都心。另外，嘉市財政紀律較好，應讓地方政府有空間發揮，讓鄉親獲得較好的照顧。

黃敏惠說，感謝競選對手民進黨李俊俋及另三位無黨籍候選人在選舉過程對市政提出質疑、批評與建議，讓市府有說明的機會，也讓她知道哪些施政有盲點或未說明溝通清楚，非常謝謝對手提出的任何意見，只要好的或鄉親需要的，她一定會做。

地方盼新思維新做法帶領嘉市大進步

「黃敏惠執政三屆十三年，嘉市有比過去進步嗎？」市民對此看法見仁見智。

但嘉市面臨嘉縣六大產業園區開發或將崛起，地方人士說，嘉義縣、市如同雙核心城市，「合則兩利，分則兩害」，合作創雙贏才能共榮大嘉義，如何加深、加廣及加大縣市合作？達到共利共榮，黃敏惠邁入第四任市長之際，應有新思維與做法，帶領嘉市大步前進。

有市民說，嘉市鐵路高架化工程預定二○二五年通車啟用，攸關城市發展樣貌的嘉義新車站及平交道縫合、復原為道路及鐵高下方路廊空間該如何利用？市民關心的民生經濟與就業問題，及淹水問題如何解決？老幼照顧如何落實？以上種種都是黃敏惠第四任市長需克服的市政挑戰。

競選過程李俊俋曾批評，黃敏惠初任市長後提出十大市政旗艦計畫，三任市長任內僅完成「二○一一年世界管樂年會」、「湖子內區段徵收計畫」、「體育場暨周邊運動設施改善工程」三項。

黃敏惠此次選舉再提新十大旗艦計畫藍圖，市民期待未來四年十大旗艦計畫，讓嘉市邁向更美好的未來。

十大旗艦計畫 三任市長僅完成三項

黃敏惠表示，未來四年規劃以西區大發展、東區大進步兩大引擎帶動十大旗艦計畫的落實執行，這關係嘉市的繁榮發展，一定要做而且要趕快去做，會盡全力團結市民，與巿民共同寫歷史、作伙拚未來。

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