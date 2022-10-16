藝文展演空間 李俊俋規劃擴充

民進黨嘉義市長候選人李俊俋（右），在嘉義文化創意產業園區與孩子互動。（李俊俋競選總部提供）

2022/10/16 05:30

若當選將在嘉義文化創意產業園區 舊嘉義菸葉廠設展演空間

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市藝文展演空間不足，投入街頭展演人數增加，衍生文化公園、中央廣場等熱門表演場地被投訴製造噪音等問題。民進黨嘉義市長候選人李俊俋昨表示，若當選市長，將在嘉義文化創意產業園區及舊嘉義菸葉廠規劃藝文展演空間，並重新審視街頭藝人與公園場地申請辦法，檢討委外經營做為停車場的公有地，開發更多展演空間，不定期舉辦街頭藝人評選、比賽與其他獎勵活動，吸引鄰近縣市街頭藝人來展演。

檢討開發委外停車場公有地

李俊俋說，嘉市立案演藝團隊雖有一三○個，因藝文展演空間不足，不論免費、低價的練習空間或高品質展演舞台，都比不上鄰近縣市，且演出機會也不多。

他說，嘉創園區曾經熱鬧風光，因委外營運廠商提前解約而沒落，舊嘉義菸葉廠寬敞且具歷史痕跡的空間，卻長期閒置，若當選市長，將在這兩個地點規劃藝文展演空間；嘉市鐵路高架化完工後，原有鐵軌空間移除，形成許多空間廊帶，將充分利用提供年輕人優質的活動空間。

辦街頭藝人評選等活動獎勵

他說，若當選市長，也將重新審視街頭藝人與公園場地申請辦法，檢討委外經營做為停車場的公有地，開發更多展演空間，不定期舉辦街頭藝人評選、比賽與其他獎勵活動，表揚優質街頭藝人，讓好的表演者常駐嘉市。

市府︰試辦北香湖公園無成效

市府回應表示，目前開放街頭藝人展演空間共計文化局文化廣場、文化公園、中央廣場、蘭潭、嘉創園區五地點，串連雲林縣、嘉縣採一地取證，可在三縣市申請展演；街頭藝人表演擾民，依管理辦法記點裁處，滿十點得撤證；今年上半年試辦北香湖公園開放街頭藝人展演，惟申請頻率逐次減少，未來嘉創園區將打造Wing藝文基地，串連嘉義舊菸葉廠、家庭教育中心、總圖書館形塑文化新基地，開拓更多藝文展演場域。

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