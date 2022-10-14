防制校園霸凌 李俊俋：落實申訴

民進黨嘉義市長參選人李俊俋（中）關心下一代教育問題，允諾當選後，將正視校園校安通報及危機處理問題。（李俊俋競選總部提供）

2022/10/14 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市校園不平靜，近年來陸續傳出疑似霸凌或肢體暴力校安事件，對此民進黨嘉義市長參選人李俊俋昨宣示，當選後將透過市府教育處、教師工會與學校三方的相互合作與監督下，確保未來各類校園暴力或霸凌申訴案件被確實受理，同時擴大諮商輔導支持服務的組職規模，研擬線上諮商輔導可能性，提供師生調適心理壓力的管道。

李：與教師工會、學校合作

李俊俋說，去年某國小陳姓代理女老師輕生是嘉市教育界不可承受的過錯與傷痛，在她輕生之前曾向教育處陳情，卻未獲妥善處理，顯示市府相關局處未重視教師權益，憾事發生，才成立教師諮商輔導支持服務系統。

最近嘉市接連有兩所職校傳出校園暴力、疑似學生之間肢體霸凌，影片流出後惹怒網友，其中有當事校方被質疑隱匿，校方承受壓力，與家長會及教育處一同出面澄清，強調依法規通報教育部校安事件，絕沒有隱匿，依規定秉公處理。

李俊俋表示，當校園發生上述事件時，學校與主管機關有無依規定成立因應小組與審議小組，加以審視案件狀況，或為了校譽選擇隱匿；市府雖設職場霸凌防制申訴及調查要點，但關鍵在於相關局處是否積極作為，否則憾事仍會重演。

李俊俋說，他若成為市長，將積極推動「校園霸凌防制相關講座」，提供師生面對霸凌時應有的正確處理方式，也需與嘉縣市教師職業工會合作，透過教育處、教師工會與學校三方合作與監督，確保各類校園霸凌申訴案件被確實受理。

市府回應，為維護代理教師權益，於一○八學年度起即給予長期代理教師完整一年聘期，另皆依法訂定建立教師諮商輔導支持體系；女代理老師事件發生後，教育處及學校人事主管即與家屬聯繫表達慰問關懷，辦理心理輔導講座，提供校內教師心理上的支持，希望各界讓學校趕緊回歸平靜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法