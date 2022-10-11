母雞帶小雞 李俊俋鼓勵打拚青年
2022/10/11 05:30
〔記者林宜樟／嘉義報導〕距離年底地方公職人員選舉約四十多天，民進黨嘉義市長參選人李俊俋馬不停蹄，在雙十連假期間參與同黨議員參選人林煒軒、陳品蓁的競選總部成立大會，發揮母雞帶小雞的力量，力拚綠營「嘉義市長、議員全壘打！」
力挺陳品蓁 讓溫柔力量進議會
民進黨嘉義市黨部前執行委員陳品蓁參選西區市議員，昨成立競選總部，李俊俋到場相挺支持，現場氣氛熱鬧；李俊俋說，陳品蓁是民進黨在西區唯一提名的女性議員參選人，擁有嘉義市黨部服務經驗，相信她會用不一樣的思維，解決市民朋友的問題，呼籲鄉親支持陳品蓁，讓「溫柔的力量」前進議會，為市民服務。
站台林煒軒 民主要一代傳一代
李俊俋八日為林煒軒站台時說，二十六歲的林煒軒是民進黨在嘉義市最年輕的市議員參選人，曾參與太陽花學運，民主要一代傳一代，然而嘉義市青年沒有舞台、沒有就業機會，更不斷流失，請鄉親支持林煒軒進入議會，以此鼓勵其他青年，只要肯打拚就有機會。
李俊俋籲請鄉親支持他當選市長，東區市議員支持同黨提名的凌子楚、黃露慧、黃盈智，西區市議員支持黃大祐、林煒軒、蔡文旭、陳品蓁、許明對及黃敏修，「市長選俊俋，東、西區議員全壘打」。