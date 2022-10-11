母雞帶小雞 李俊俋鼓勵打拚青年

民進黨嘉義市長參選人李俊俋為民進黨西區議員參選人陳品蓁站台助選。（李俊俋提供）

2022/10/11 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕距離年底地方公職人員選舉約四十多天，民進黨嘉義市長參選人李俊俋馬不停蹄，在雙十連假期間參與同黨議員參選人林煒軒、陳品蓁的競選總部成立大會，發揮母雞帶小雞的力量，力拚綠營「嘉義市長、議員全壘打！」

力挺陳品蓁 讓溫柔力量進議會

民進黨嘉義市黨部前執行委員陳品蓁參選西區市議員，昨成立競選總部，李俊俋到場相挺支持，現場氣氛熱鬧；李俊俋說，陳品蓁是民進黨在西區唯一提名的女性議員參選人，擁有嘉義市黨部服務經驗，相信她會用不一樣的思維，解決市民朋友的問題，呼籲鄉親支持陳品蓁，讓「溫柔的力量」前進議會，為市民服務。

站台林煒軒 民主要一代傳一代

李俊俋八日為林煒軒站台時說，二十六歲的林煒軒是民進黨在嘉義市最年輕的市議員參選人，曾參與太陽花學運，民主要一代傳一代，然而嘉義市青年沒有舞台、沒有就業機會，更不斷流失，請鄉親支持林煒軒進入議會，以此鼓勵其他青年，只要肯打拚就有機會。

李俊俋籲請鄉親支持他當選市長，東區市議員支持同黨提名的凌子楚、黃露慧、黃盈智，西區市議員支持黃大祐、林煒軒、蔡文旭、陳品蓁、許明對及黃敏修，「市長選俊俋，東、西區議員全壘打」。

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