嘉義》落實照護 李俊俋推社區長者共餐
2022/10/10 05:30
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕邁入高齡化社會，嘉義市六十五歲以上老年人口已佔十八％，目前全市「老人共餐」據點只有九個，民進黨嘉義市長參選人李俊俋昨質疑，國民黨市長黃敏惠市府僵化的思維與執行的效率，要讓共餐觸及到每位長者，只怕是不可能的任務；他主張，社區廚房的建置仍需持續佈建外，更應有「社區長者共餐」等其他老人共餐政策作為搭配，才能真正落實照護長者。
結合社區、日照中心等場所
嘉市共有八十四個里，六十五歲以上長者約四萬六千人，市府於二○一八年起至今，推出新施政計畫「花甲食堂─作伙呷百二」，透過公私合作，迄今為止僅建置九個。
李俊俋抨擊，市府陷入一個迷思，認為長者共餐就是應建立在如花甲食堂這種社區廚房的形式，若思維總是圍繞在找合適的空間來設置廚房與共餐地點，面對即將到來的超高齡化社會，依市府僵化的思維與執行的效率，要讓共餐觸及到每位長者，只怕是不可能的任務。
提供定點團體聚餐 增社交機會
為突破現況，李俊俋承諾，當選後將加速推動如「社區長者共餐」透過社區中心、學校、醫院、日間照顧中心等場所，提供定期與定點的團體聚餐，亦能提供長者社交機會，並降低長者營養不良的問題；「外出用餐計畫」由市府與指定的餐廳合作，提供社區長者價格優惠，且營養均衡的外食，真正落實照護長者。
將科技設備 導入長照體系
他強調，長照據點與老人食堂將是推動老人照護的重要起點，未來入主市府，將由市府編列預算，提升現有據點質與量，推出「智慧照顧」及「智慧醫療」，將科技化設備導入長照體系，同時結合嘉市豐沛醫療資源，與醫療院所保持聯繫，即時掌握長者身心健康狀況，讓長照據點功能性更多元。