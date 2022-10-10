嘉義》落實照護 李俊俋推社區長者共餐

民進黨嘉義市長參選人李俊俋允諾，當選後全力推動「老人共餐」，落實照護長者。（資料照，記者丁偉杰攝）

2022/10/10 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕邁入高齡化社會，嘉義市六十五歲以上老年人口已佔十八％，目前全市「老人共餐」據點只有九個，民進黨嘉義市長參選人李俊俋昨質疑，國民黨市長黃敏惠市府僵化的思維與執行的效率，要讓共餐觸及到每位長者，只怕是不可能的任務；他主張，社區廚房的建置仍需持續佈建外，更應有「社區長者共餐」等其他老人共餐政策作為搭配，才能真正落實照護長者。

結合社區、日照中心等場所

嘉市共有八十四個里，六十五歲以上長者約四萬六千人，市府於二○一八年起至今，推出新施政計畫「花甲食堂─作伙呷百二」，透過公私合作，迄今為止僅建置九個。

李俊俋抨擊，市府陷入一個迷思，認為長者共餐就是應建立在如花甲食堂這種社區廚房的形式，若思維總是圍繞在找合適的空間來設置廚房與共餐地點，面對即將到來的超高齡化社會，依市府僵化的思維與執行的效率，要讓共餐觸及到每位長者，只怕是不可能的任務。

提供定點團體聚餐 增社交機會

為突破現況，李俊俋承諾，當選後將加速推動如「社區長者共餐」透過社區中心、學校、醫院、日間照顧中心等場所，提供定期與定點的團體聚餐，亦能提供長者社交機會，並降低長者營養不良的問題；「外出用餐計畫」由市府與指定的餐廳合作，提供社區長者價格優惠，且營養均衡的外食，真正落實照護長者。

將科技設備 導入長照體系

他強調，長照據點與老人食堂將是推動老人照護的重要起點，未來入主市府，將由市府編列預算，提升現有據點質與量，推出「智慧照顧」及「智慧醫療」，將科技化設備導入長照體系，同時結合嘉市豐沛醫療資源，與醫療院所保持聯繫，即時掌握長者身心健康狀況，讓長照據點功能性更多元。

民進黨嘉義市長參選人李俊俋日前陪同總統蔡英文參訪興村花甲食堂。（資料照，記者丁偉杰攝）

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