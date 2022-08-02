涉利用前男友詐領助理費 嘉市議員戴寧遭檢方追加起訴

戴寧案昨天開庭審理。（資料照）

2022/08/02 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市無黨籍議員戴寧因涉以人頭詐領助理費，嘉義地檢署起訴，嘉義地院裁定羈押禁見，至今仍在押；昨嘉義地檢署發布追加起訴書，指戴寧曾以王姓前男友名義詐領助理補助費共四十六萬五千元，依違反貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌追加起訴。

檢方追加起訴書說明，戴寧於二○一○年三月一日至二○一一年十二月間，並未實際聘用王男擔任議員公費助理，要求王男虛偽掛名為公費助理，助理補助費受薪帳戶的存摺、印鑑章及提款卡由戴寧保管使用，再由戴寧全數提領現金作為個人私用。

戴寧偵訊時否認上述犯行，稱王男是她前男友，她當選議員後，助理聘用均為父親戴建三處理，不清楚是否有用王男名義申報為公費助理，並未保管王男的帳戶。

王男則稱，他與戴寧交往十餘年，戴寧當選嘉義市議員之後，多次告知要以他的名義申報為議員助理，該帳戶存摺、印鑑及提款卡均交由戴寧保管使用，他並未實際擔任議員助理的工作，後來分手後，也未取回郵局帳戶。

檢方指出，戴寧先前因詐領助理費已被起訴，此案與先前案件為一人犯數罪的相牽連案件，為求訴訟經濟及量刑上妥當性，進行追加起訴。

嘉義地方法院昨天開庭審理戴寧案，傳喚證人戴寧前助理溫姓女子及溫女兒子陳男；溫女稱，因為戴寧母親對她很好，當時因戴家人的需要，曾將兒子陳男的帳戶用來申報議員助理補助費每月兩萬元，但兒子實際上沒有當助理，她則每月交付兩萬元款項給戴寧。

法官詢問戴寧意見，她回應「我否認犯罪」，並對溫女所述表示「她講的不實在」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法