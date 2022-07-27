嘉義市府前機要專員涉貪無罪 法界︰離譜

2022/07/27 05:30

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府工務處前機要專員吳健榮被控任職工務處技士及機要專員時，收受業者現金三十萬元、價值二十餘萬元的咖啡豆及茶葉，協助業者履約及請款時不受刁難，吳男否認索賄，嘉義地檢署依違反貪污治罪條例「對於職務上之行為收受賄賂罪」起訴，嘉義地院審理後，認定「吳男不是有決行權的長官，簽呈及相關文件上均無他的簽章」等，昨判吳男及四業者均無罪。嘉檢表示，一定上訴。

地院︰簽呈及相關文件均無他簽章

本案合議庭由審判長王慧娟、受命法官官怡臻、陪席法官林富郎組成。吳男及簡男、黃女、林男、陳男四業者，昨皆未到庭聆判，記者昨致電吳男，吳的手機轉語音信箱。

黃敏惠回聘機要專員 具法定職務權限

起訴書指出，吳男（六十四歲）原為市府養護工程科技士，於二○一八年三月退休後，黃敏惠回任第三任嘉市長後，隔年元月吳再受任用為機要專員，負責推動首長交辦及專案列管事務，同時督導工務、建設、都市發展處等，辦理採購招標工作事宜，具法定職務權限公務員。

吳健榮被控多次護航廠商、收受賄賂

吳男被控自二○一六年起藉由負責督導路面整修工程等機會，多次護航廠商，涉收受業者現金、茶葉等賄賂。

吳男否認犯行，供稱其中十萬元係簡男將其公司獎金分享給他，否認索賄，坦承收受茶葉等，但分配予同事享用。

法院審理後，認定「業者所承攬的工程，市府承辦人員都不是吳男，吳也不是有決行權的長官，簽呈及相關文件上均無吳的簽章，吳也未催辦公務員執行請款及驗收，對工程無實質影響力，且無法證明業者所交付財物與吳的行為間有對價關係」等，判吳等人無罪。

檢方上訴二審翻盤可能性高

法界人士認為，判決結果和社會認知有落差，貪污罪中最重要構成要件為「對價關係」，簡男贈送吳男十萬元，法院逕行認定吳男在市府無影響力，無對價關係，頗值得商榷，批判決「離譜！」檢方上訴二審的翻盤可能性高。

吳健榮曾被爆全家六口「寄生」市府。市府昨表示，吳妻曾受訓獲「不老規劃師」志工認證，未受聘市府；吳的長女、次女、媳婦都是約僱人員，每年通過考核後聘任，目前皆在職；吳的兒子經試用期滿合格為果菜市場正式員工。

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