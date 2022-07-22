首場造勢誓師 李俊俋：贏回嘉義市

民進黨嘉義市長參選人李俊俋（右四），昨在城隍廟與綠營地方要角、民代大誓師，展現團結氣勢。（記者王善嬿攝）

2022/07/22 05:30

昨在嘉市城隍廟廟埕 民進黨黨公職團結誓師 李喊出競選主軸 要讓「嘉義不一樣」

〔記者王善嬿／嘉市報導〕前總統府副秘書長李俊俋辭官，代表民進黨投入嘉義市長選戰，首場造勢活動昨天選在城隍廟廟埕，舉行黨公職團結誓師大會，李喊出競選主軸及口號為「嘉義不一樣」，挑戰尋求連任的國民黨市長黃敏惠。李表示，「綠營已經整合」，此次不是他一個人的選戰，而是綠營大選戰，共同展現翻轉嘉市決心，一起用四年時間，讓嘉市真的不一樣！

綠營已整合 展現翻轉嘉市決心

總統府國策顧問黃俊森、前嘉義市長涂醒哲、民進黨中常委陳茂松、前嘉市議員江熙哲、嘉市小英之友會理事長黃淑英、九位黨提名議員參選人及市黨部執、評委等人與支持者數十人到場力挺，立委王美惠因出國考察未出席，眾人現場齊喊「贏回嘉義，議員全壘打」口號。

李將展現新思維 新的治理觀念

李俊俋說，近四年來，嘉市人口流失近五千人，發展面臨邊緣化，嘉縣將設科學園區，嘉市應善用醫療、教育、服務優勢，與嘉縣、雲縣合作，共利共榮；對手前後當市長十三年，他將展現新思維、新的城市治理觀念，讓市民感受嘉義不一樣。

與嘉縣、雲林縣合作 共利共榮

李更說，監察院這四年對嘉市的報告，無論是前瞻預算或污水處理場，都只有八個字：「進度落後，亟待改善」，顯示現在市府執行力不佳，市民需要新市府團隊，解決嘉市問題。

黃俊森說，蔡英文總統曾提到她三次選舉在嘉市的得票率都是全國前三名，為答謝嘉市民，今年三合一選舉派出最強團隊、贏得選舉，一定讓嘉市脫胎換骨。

「李俊俋比我強，我輔佐他！」涂醒哲推薦說，李有贏過對手的七項強項，包括輔佐過蔡總統，未來擔任市長一定可以爭取更多資源，嘉義縣市要合作、共生共榮，未來執政績效一定比黃敏惠強。

民進黨嘉市黨部主委黃露慧說，李俊俋了解市民需求，未來中央、地方連成一線，可為嘉市爭取更多建設經費，也期待李發揮母雞帶小雞效應，帶領黨提名議員、里長全壘打。

「換新種，卡贏落重肥！」民進黨嘉市議會黨團總召蔡文旭向市民喊話，給民進黨一個機會，讓有新思維的李俊俋帶領嘉市走出新局面。

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