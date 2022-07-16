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    首頁　>　嘉義市

    辭官選嘉市長 李俊俋：有信心贏

    總統蔡英文昨日頒授總統府副秘書長李俊俋（右）「二等景星勳章」，表彰貢獻與付出。（中央社）

    總統蔡英文昨日頒授總統府副秘書長李俊俋（右）「二等景星勳章」，表彰貢獻與付出。（中央社）

    2022/07/16 05:30

    辭府副秘書長 總統授勳表彰貢獻

    〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨已通過徵召總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長，李俊俋請辭，全力投入年底選舉，蔡英文總統昨頒授李俊俋「二等景星勳章」，表彰他對國家社會的貢獻與付出。李俊俋受訪強調，國民黨籍現任市長黃敏惠基礎穩固，嘉義市親藍或親綠的選民各約一半，年底這場選戰要很拚，但他有信心打贏選戰。

    Kolas辭府發言人 返花蓮選縣長

    民進黨七月六日中執會通過徵召提名李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長，兩人都已請辭，將全力投入選戰，昨天也是兩人在總統府上班的最後一天。據悉，總統府副秘書長一職預定由總統辦公室主任黃重諺接任。

    Kolas受訪說，在行政院兩年多，又在總統府兩年多，她曾經在地方，又到中央，現在看花蓮的發展、資源分配與未來，已經有截然不同的視角。她與現任花蓮縣長截然不同，代表民進黨出征花蓮，將全力以赴。

    蔡英文頒授李俊俋「二等景星勳章」時表示，李俊俋是與她一起打拚的老朋友，也是重要的工作夥伴。過去在不同公職崗位上認真專業的表現，大家都有目共睹，所以特別請他擔任總統府副秘書長，並透過頒授「二等景星勳章」，感謝他的辛苦付出。她相信，擁有行政、立法完整歷練的李俊俋，一定能為台灣帶來更多的進步，祝福他心想事成。

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