桃城文學獎抄襲作品 失格遭求償

2022/05/08 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義市政府文化局舉辦的「桃城文學獎」，於第十二屆發生舉辦以來首次得獎作品抄襲事件，市府文化局接獲優選作品「早秋的午後—車過嘉義二二八紀念公園」的作者自承模仿中國詩人作品，經展開調查，評審會議決議抄襲事實成立，五月四日公告取消該作者得獎資格、追回獎金獎狀，並求償作品集重新印製費用九萬八千元。

華語現代詩組優選作品爆抄襲

第十二屆桃城文學獎分為華語現代詩、台語現代詩、散文、短篇小說、小品文徵件，共三百七十六件作品投稿，三十二件得獎。

遭取消得獎資格追回獎金獎狀

市府文化局副局長謝靜容說明，第十二屆桃城文學獎華語現代詩組優選作品「早秋的午後—車過嘉義二二八紀念公園」的作者，三月十二日寫信至文化局，自承多年前寫詩時，曾模仿中國詩人葉丹「風物拼圖」書中詩作，作品存檔、整理，但未經過濾，投稿參賽。

謝靜容說，桃城文學獎首次發生得獎作品涉抄襲事件，文化局為求慎重，先請學者進行判讀，學者評斷內容確實有抄襲情形，再由第十二屆文學獎華語現代詩組的評審開會審查，確認有抄襲事實，依規定取消該作者得獎資格、追回五千元獎金及獎狀，獎項由賴文誠的作品「戲飯—致嘉義市長藝閣掌中劇團」遞補。

並須賠償作品集重印費9.8萬元

第十三屆桃城文學獎目前正在徵稿，收件日至六月三十日；謝靜容說，文學獎經初審、複審及決審，然而全球中文文學創作量極大，不易比對，經此次抄襲事件，評審建議在決審前，將通過複審的作品，以關鍵字句在網路及資料庫先進行搜尋比對來把關，桃城文學獎規定若得獎者抄襲，將求償印製作品集費用，希望能讓參賽者有所警惕，切勿抄襲。

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