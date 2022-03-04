民進黨嘉市黨部主委改選 黃敏修挑戰現任黃露慧

立委王美惠服務處首席顧問黃敏修昨宣布參選民進黨嘉市黨部主委。（記者王善嬿攝）

2022/03/04 05:30

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕民進黨嘉市黨部主委改選將於五月二十二日登場，立委王美惠服務處首席顧問黃敏修昨宣布投入主委選戰，喊出「打破家族政治」，要推動一場「光榮革命」，找回身為民進黨員光榮感；尋求連任的市黨部主委、市議員黃露慧強調，年底地方選舉逼近，市黨部更需要有輔選經驗與能力的人選來主持，贏得市長選舉、提升議員席次。

民進黨去年通過修改「黨職人員選舉辦法」，將黨職選舉人資格限制，從入黨兩年下修為入黨一年；據了解，五月改選，嘉市黨部黨員數約五千出頭，其中新入黨員擁有投票權者約兩千一百人，「雙黃之爭」勝負關鍵在於雙方陣營動員能力。

黃敏修說，黃露慧家族長期把持市黨部，市黨部形同「黃家企業黨部」、「家族禁臠」，為民服務及輔選功能形同虛設，嘉市歷次選舉，民進黨政黨票都低於候選人得票，想入黨還會被掣肘干擾，已影響政黨政治正常發展；他要推動一場光榮革命，要以打破家族政治、號召菁英入黨、世代交替接棒等三支箭改革市黨部。

黃露慧回應，她及家人擔任主委，都是經民主選舉選出，她任主委期間，支持黨內同志參選各類公職，從未辦過初選，都採開放登記提名，也從未缺席各類選舉輔選，每月召開執委會公開審查財務報表；主委無給職，還自籌財源貼補黨部財務，聘請的專業黨工與黃家無血緣關係，何來「家族企業，以權謀私」之說？

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