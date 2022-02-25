紀念嘉義32事件 放映「時代革命」

2022/02/25 05:30

台灣圖書室3/2包場放映香港反送中紀錄片 在台港人或在學學生免費觀賞

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕民團台灣圖書室為紀念嘉義地區在一九四七年三月二日爆發人民、學生動員反抗國民政府的行動︱史稱「三二事件」，將於三月二日晚間六點在嘉義in89豪華影城包場放映香港反送中「時代革命」紀錄片，座位有二百五十個，提供一百個名額給在台港人或在學學生免費觀賞，影片講述二○一九年香港人爭取民主自治的抗爭運動，希望台灣人借鏡，珍惜自由民主。

嘉義in89豪華影城播映影片

台灣圖書室文化協會理事長林詩涵表示，一九四七年「三二事件」為水上機場發生包圍事件，民軍與國軍有很激烈的軍事衝突，嘉義因而成為受難最嚴重地區；而二○一九年香港發生反送中運動，「時代革命」紀錄片完整呈現反送中運動時間序，訪談參與者，記錄香港人如何遭受威權逼迫而興起革命，與「三二事件」有相近之處，此片警示台灣人，可見中國共產黨蠻橫本質。

省思香港處境 珍惜自由民主

「不是時代選中了我們，是我們選擇改變時代！」林詩涵說，參與反送中運動的香港人很多都是十幾歲、二十幾歲年輕世代，他們的生命敘事讓人更能真實感受那種恐懼、害怕；台灣曾經歷二二八事件與白色恐怖，看到香港處境，讓人省思台灣面臨中國威權政權步步近逼，對香港處境感同身受。

林詩涵表示，對於包場放映電影活動，如民眾有意觀賞或贊助票，可洽台灣圖書室、島呼冊店及渺渺書店，或線上填單繳費，網址：https://bit.ly/3Ie9amp。

嘉縣市分別舉辦228追思活動

另一方面，二二八事件今年屆滿七十五週年，嘉義縣、市將分別舉辦追思活動。其中嘉市各界今天上午十一點在二二八紀念碑園區舉辦追思紀念會，嘉市二二八紀念文教基金會則在嘉市二二八紀念館舉行「二二八事件最後受難者︱詹三原追思紀念畫展」及二二八事件檔案史料展開展儀式，展期至三月二十日。

嘉縣二二八事件紀念禮拜將於二十七日上午七點在太保市博學路台灣基督長老教會祥和教會舉行；嘉縣府主辦的二二八紀念追思活動，則於二十八日早上十點，在縣府前廣場希望大樹旁登場。

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