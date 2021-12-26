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    《嘉市》中大新發現小行星 命名「蘭潭」

    中央大學校長周景揚（左五）頒贈「蘭潭小行星」銘板，嘉義市長黃敏惠（左六）代表接受這項嘉市專屬榮耀。（記者丁偉杰攝）

    中央大學校長周景揚（左五）頒贈「蘭潭小行星」銘板，嘉義市長黃敏惠（左六）代表接受這項嘉市專屬榮耀。（記者丁偉杰攝）

    2021/12/26 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市天文教育以蘭潭國小為根據地，中央大學為肯定該校在天文教育上的貢獻，將新發現編號「300150」小行星正式命名「蘭潭」，成為國內首次以國小校名命名的小行星。昨天蘭潭國小慶祝四十八週年校慶，中央大學校長周景揚到校頒贈「蘭潭小行星」銘板，由市長黃敏惠代表接受這專屬嘉市榮耀，期許嘉市天文教育持續發光發熱，如同小行星「蘭潭」不斷在天際閃耀。

    黃敏惠說，蘭潭國小天文教育特色課程深具口碑，科學志工進班推展晨光天文活動，透過天文教學引發孩子好奇心與想像力，讓孩子從小就有完善的天文常識。

    周景揚表示，今年中央大學鹿林天文台發現三顆小行星，將其中編號「300150」小行星命名為「蘭潭」，由其運行軌道推估，約五年多就會遶行太陽一圈，此為國內首次以國小校名命名的小行星，正是肯定蘭潭國小在天文教育的貢獻。

    周景揚說，鹿林天文台從二○○二年首次發現小行星以來，已陸續發現八百多顆小行星，其中四十多顆已命名，未來中央大學會繼續與蘭潭國小合作，深耕天文教育，點亮更多學子對於天文的熱情。

    嘉市天文協會理事長莊明娟說，蘭潭國小三十多年來推動天文教育不遺餘力，為了讓天文種子扎根，近二百位科學志工每年帶領逾六千位學子分享宇宙奧秘。

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