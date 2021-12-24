《回鍋任嘉市長滿3年》防疫雖有成 黃敏惠城市治理待突破

黃敏惠身為嘉市防疫指揮官，帶領市府團隊防疫有成。（記者丁偉杰攝）

2021/12/24 05:30

記者王善嬿、丁偉杰／特稿

嘉義市長黃敏惠隔屆回鍋滿三年，今年面臨嚴峻疫情，以城市豐富醫療資源優勢，防疫工作繳出成績，經營行銷城市形象與「得人和」，造就嘉市與黃在媒體調查能見度提升。

然而親信涉貪且全家「寄生」市府、「二○二一台灣設計展」承包標案總顧問爆出爭議事件，也讓黃受「執政包袱」羈絆窘況浮上檯面，背後潛藏治理危機，亟待「勇媽阿惠」拿出擔當精神，引領城市前進。

黃回鍋第三任市長邁入第十二年，媒體報導或議員質詢，指心腹閨密助選有功，讓她面臨「人情政治」壓力，公私不分，使市務受干擾，折損團隊向心力。

勇媽市長需甩開人情包袱

黃自詡「勇媽市長」，抱持「歸零」心態推動市政，則需甩開人情包袱，無私為市民打拚，逐步落實「幸福城市」。

她帶領團隊落實確診個案管理與採檢，確保社區安全等措施，嘉市本土確診個案本島最少，衝高疫苗涵蓋率，防疫成果歸功許多人的努力。但對於輕忽防疫規定或不守法業者及民眾，缺乏祭鐵腕開罰魄力。

市府拚經濟 未能雨露均霑

嘉市財政紀律好，普發市民兩千元振興消費金，紓困成效見仁見智。黃市府自豪拚經濟有感：「看見嘉市的改變、西部走廊新都心正在實現」。市民卻感受商圈平日冷清，假日才見人潮，部分街道熱鬧不再，店鋪關門或掛出租看板，指標景點嘉義文創園區委外經營業者提前解約退場猶如「警鐘」，經濟紅利各行業未能雨露均霑。

建國二村調整為市地重劃開發，打造新商業區終露曙光。舊市公所、舊嘉義菸葉廠「公三十六」醞釀開發轉型多時，市民還在等，何時才能看到轉變？鐵路高架化帶動區域發展，活化鐵路沿線乙種工業區用地、北港路兩側區段徵收發展為入口門戶、北棟大樓打造市政園區等區域再造，需大刀闊斧、果斷執行，避免規劃原地打轉。

面臨國土重劃及後疫情挑戰，嘉市主政者應以「讓城市更好」民意為依歸，守住疫情防線，守護市民健康。

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