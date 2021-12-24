台灣設計展今登場 嘉市邀「檜來嘉驛」

2021台灣設計展今天起開展、展期10天，昨嘉義市長黃敏惠、經濟部次長林全能、立委王美惠等人，伸出手歡迎旅客來嘉義市觀展。（記者王善嬿攝）

2021/12/24 05:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕由經濟部工業局與嘉義市政府舉辦「二○二一台灣設計展」，以「家意‧以城為家City as Home」為主題，策畫十三個展館，創造十八種家的表現，今起在嘉義市開展，展期至明年一月二日。經濟部次長林全能昨出席開幕儀式表示，本次展覽由五個中央部會與嘉義市府合作，更安排阿里山林鐵「檜來嘉驛」列車，展覽期間天天有十七班往返嘉義站至北門站，民眾可購票搭乘，體驗不一樣的設計展。

三大主展區、十三個展館

台灣設計展開幕儀式昨在嘉義文化創意產業園區舉行，由林全能、嘉義市長黃敏惠、文化部次長蕭宗煌及林務局長林華慶等宣布正式開展。

林全能表示，嘉義文化創意產業園區、嘉義製材所、嘉義舊監獄三大主展區建築超過百年，具有文化底蘊，並串聯文化部、農委會、交通部、環保署、法務部五個中央部會協調合作，策展團隊超過三分之二的設計師來自嘉義，合力將「家的意念」呈現出來。

黃敏惠表示，嘉義位於北回歸線二十三‧五度，有溫暖氣候及鐵路穿越市區等特色，中央、地方公部門與私部門聚集能量，要對觀展旅客「用心款待」。

展館提供環狀免費接駁車

今年台灣設計展展區包括嘉義文創園區、嘉義製材所、嘉義市立美術館、嘉義願景館、嘉義市立博物館、嘉義舊監獄及舊城區，串聯阿里山林鐵車庫園區、檜意森活村、嘉義公園、嘉邑城隍廟、九華山地藏庵等處。

為因應觀展人潮，市府交通處規劃展館環狀免費接駁車，採雙向循環式接駁，週一至週五每二十分鐘一班，週六、日及連續假日每五分鐘一班；民眾停車可停在新生路停車場（原建國二村），並規劃外圍停車場四條接駁路線，有貨轉線、港坪線、湖子內線、大雅線，假日有接駁車可轉乘觀展，每十五分鐘一班。

台鐵配合推嘉義站限定便當

台鐵局搭配台灣設計展，昨起到明年元月二日推出嘉義車站限定「酒香茶韻」特色便當，每日中午、晚上販售共一百份、每份一百三十元。

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