嘉市商圈逾300商家 搶攻雲端經濟

嘉市商家搶攻雲端經濟，搭振興券商機，昨宣布啟動「雲世代PGTalk嘉義好康購物節」活動。（記者丁偉杰攝）

2021/10/16 05:30

下載PGTalk APP 且用五倍券購點消費即贈百元美食金 還可參加抽獎

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，迎接後疫情時代，嘉義市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區發展協會結合通訊軟體「PGTalk」線上支付平台，搶攻雲端經濟，昨起推出「雲世代PGTalk嘉義好康購物節」活動（見圖，記者丁偉杰攝），涵蓋逾300家的食、衣、住、行、育樂等在地美食商家，讓民眾更容易在網路搜尋到相關消費資訊，同時為鼓勵選用振興五倍券購點，消費即加贈100PGP美食金（等同100元現金），還可參加抽獎，力拚疫情後新商機。

購物節適用夜市商圈及網購

這項活動向經濟部中小企業處提出申請「雲世代商圈數位轉型永續發展計畫」 ，輔導商家使用臉書等社群平台建置導購式地圖及一頁式網站，昨天有40家商家大會師，現場上演上菜秀及伴手禮等產品展出，嘉市副市長陳淑慧、嘉市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區發展協會理事長劉慶宗與商家代表一同宣布活動起跑。

陳淑慧說，疫情期間嘉市在地店家及產業透過數位化的行動支付、電子化的商業模式，讓傳統實體門市跟上雲世代數位轉型熱潮，展現創新精神。

劉慶宗表示，雲端經濟盛行，協會今年3月引進「PGTalk」線上支付平台，期讓商圈店家再創新商業銷售高峰；嘉義好康購物節活動昨起至明年2月28日止，民眾下載「PGTalk」APP，以PGP消費均享好康回饋金，且適用夜市商圈及網購等，期提昇消費動能。

五倍券到門市消費 有優惠

參與商家中，福聯興國際開發有限公司（聯興茶葉）負責人凃亨達說，創業至今55年，所生產茶包國內市佔率前三名，受疫情衝擊，供應飯店、免稅店銷量銳減，傳統行銷方式面臨轉型，建立福聯興健康服務數位平台提供消費者多元選擇；搭五倍券商機列車，奮起福米餅憑五倍券至門市消費，享米餅買五包送一包優惠，桃城烹茶推五倍券優惠加碼，200元加碼為220元，500元加碼為600元，1000元加碼為1300元。

開幕活動22日文化路夜市登場

劉慶宗說，嘉義好康購物節開幕活動10月22日下午4點在文化路夜市商圈登場，邀藝人沈玉琳等人與民眾互動玩遊戲，23日下午1點在文化路夜市商圈入口處文化公園舉辦五倍券愛心加倍公益市集，歡迎大家來參與。

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