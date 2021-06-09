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    首頁　>　嘉義市

    嘉市防疫 國中新生報到改線上

    民生國中往年新生登記總是可看到排隊人龍，今年改線上登記。圖為往年民生國中新生登記情形。 （記者王善嬿翻攝）

    民生國中往年新生登記總是可看到排隊人龍，今年改線上登記。圖為往年民生國中新生登記情形。 （記者王善嬿翻攝）

    2021/06/09 05:30

    110學年度預計分發2596人 不開放實體到校報到

    〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣市昨皆無新增確診案例，全國防疫三級警戒再延長，各級學校停止上課到7月2日，嘉義市110學年度預計分發國中新生2596人，新生登記、報到作業全面線上進行；嘉義縣則授權各國中調整報到方式，以不群聚為原則。

    民生等8校 11日起陸續受理登記

    嘉義市8所公立國中，除民生國中總量管制上限21班，6月11、12日線上辦理新生登記，再由校方審查資料、排序外，北興、嘉義、南興、蘭潭、大業、玉山、北園國中等校，6月17日到19日線上辦理新生報到，不開放實體到校報到。

    報到入口網 操作影片說明

    市府教育處長林立生說，110學年度國中新生每班編班上限27人，總分發人數2596人。家長只要在登記報到期間內，掃描通知單上的二維條碼（QR Code），或到「新生報到入口網」https://one.cy.edu.tw/new，輸入學生身分證字號、出生年月日及家長手機號碼完成報到，便可填寫新生入學資料。

    嘉縣授權各校調整 不群聚為原則

    林立生說，如果分發學校與孩子戶籍所在地學校有疑慮，可與戶籍學校聯繫確認再報到。「新生報到入口網」有操作影片，家長如不熟悉線上報到、登記系統操作，可觀賞影片參考。

    嘉義縣府教育處代理處長李美華表示，縣各內級學校報到程序，國小新生報到已於4月底辦理完畢，不受影響；國中新生部分已授權各公立國中調整報到方式，以不群聚為原則，因應持續停課，校園仍處三級防疫警戒，國小畢業證書必要時可請各國小協助行政遞送，高中部分則依分發結果由各校依規定辦理。

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