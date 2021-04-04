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    首頁　>　嘉義市

    大甲媽12日遶境新港 嘉市飯店推優惠

    嘉楠風華酒店今年與新港奉天宮合作，推出與神同行住宿優惠。（記者王善嬿翻攝）

    嘉楠風華酒店今年與新港奉天宮合作，推出與神同行住宿優惠。（記者王善嬿翻攝）

    2021/04/04 05:30

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕台中市「大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動」本月9日起駕，預計12日將駐駕嘉義縣新港奉天宮，由於隨行信眾多，新港住宿一房難求，嘉義市有飯店業者看準商機，與奉天宮跨業合作推出「與神同行優惠住房專案」，推廣嘉義市觀光。

    新港奉天宮總幹事李進興表示，大甲媽遶境是宗教盛事，預估可望吸引逾30萬人次信眾到奉天宮參拜；李進興說，參與遶境團體，常在前一年預訂住宿，包含香客大樓還有向學校及公家機關商借的教室跟場地，已被預訂一空。

    散客只能自行跟新港鄉旅宿業者訂房，通常遶境時程表一公布，房間就幾乎客滿，因此歡迎嘉義市的業者提出合作計畫。

    嘉楠風華酒店總經理陳建昇表示，以往香客參加大甲媽遶境大多住在雲林縣，而嘉義市北港路可銜接到新港鄉媽祖大道，也很方便，因此今年與奉天宮合作，希望提供信眾更多住宿選擇，即日起到4月30日，民眾憑跟全國任一媽祖、廟宇合照，可享單人房1788元且第二位加600元升等典雅商務雙床房的優惠，每房獲贈新港奉天宮限量小神衣平安御守，限自飯店官網預定。

    李進興表示，大甲媽預計12日駐駕奉天宮，13日上午8點舉行祝壽大典，免費供餐處將提供由商家贊助的枝仔冰、口罩、礦泉水等。

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