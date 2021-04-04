感謝第一線醫護 百位兒童錄MV

《我想要感謝你》MV集結嘉義縣市、新北市、台中市100多位孩子們對醫護人員的感謝。（記者林宜樟翻攝）

2021/04/04 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕兒童節，孩子能做有意義的事！因武漢肺炎疫情，去年至今台灣第一線醫護人員努力守護民眾健康，嘉義市「蓁蓁姐姐工作坊」最近譜寫原創歌曲「我想要感謝你」，邀集嘉義縣市、台中、新北市8所幼兒園100多位幼童錄製MV，用國、台語唱出對醫護人員的感謝，嘉市育人國小附設幼兒園也用「我想感謝你」歌曲製作影片感謝醫護，孩子純真笑容與歌聲，讓許多醫護人員很感動。

唱出我想要感謝你

蓁蓁姐姐工作坊成立8年，團隊從事兒童音樂製作、兒童唱跳教學及演出；負責人蔡蓁蓁說，友人告訴她，曾有孩子在畫畫課告訴老師很想念媽媽，因為媽媽是身為第一線防疫人員的護理師，須自主隔離，因此興起創作歌曲感謝醫護的想法。

蔡蓁蓁說，為讓醫護人員和孩子都能受到鼓勵，創作詞曲，邀請新北市中正非營利幼兒園、台中市大地幼兒園、台中市惠華幼兒園、嘉義市愛兒幼兒園、嘉義市愛兒堡幼兒園、嘉義縣愛兒堡幼兒園、嘉義縣伊貝兒幼兒園、嘉義市東吳高職附設幼兒園及嘉義市Boby Color兒童美術教室的100多位孩子，一同錄製歌曲MV。

歌詞「還記得 你說過 害怕的時候 抬頭望 有顆星守護我」用孩子的角度表達對醫護人員的感恩，還有台語歌詞「我想要感謝你 我愛你 多謝有你們阿」，曲調平易近人，從孩子到家洗手，透過手機與被隔離的母親視訊畫面，再用孩子們的手勢、共同圖畫和畫作串聯，醫師、護理師們也一同參與，希望透過歌曲讓台灣更溫暖；歌曲MV在兒童節前夕在網路轉傳，不少身為父母的醫護人員看到影片中孩子們大聲說出「辛苦了，我愛你」，被感動療癒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法