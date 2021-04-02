立志從醫 罕病生翁健洲進嘉中科學班

嘉市北興國中翁健洲罹患「苯酮尿症」罕見疾病，活出生命光彩，樂觀進取，在學業路上努力不懈。（記者丁偉杰攝）

2021/04/02 05:30

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕嘉義市北興國中3年級學生翁健洲出生時就被診斷罹患「苯酮尿症」罕見疾病，若未接受治療及控制飲食，會引起反應遲緩、智力下降等問題，在父母親悉心呵護及長年就醫控制下，他活出生命光彩，樂觀進取，在學業路上努力不懈，日前上榜嘉義高中科學班，還入圍今年總統教育獎。

北興國中今年錄取嘉中科學班共15人，約佔6成。翁健洲說，在求學階段遇到的挫折，並沒有讓他膽怯退縮，反而讓他立定志向，以後最大心願要成為醫生或研究員，研發藥物根治「苯酮尿症」。

兒童節前夕，嘉義市政府昨舉行兒童節暨模範兒童表揚大會，市長黃敏惠頒獎表揚201位受獎學生，其中，北園國小特教班6年級學生林乙柔從小腦部受傷，造成認知、視力及肢體方面受損，仍克服身體上障礙，努力學習，參加滾球、疊杯比賽獲獎，樂於助人，幫助同學，也是老師得力助手。

嘉市育人國小附設幼兒園昨渡過不一樣的兒童節，學童繪製感謝卡、製作花束送給台中榮總嘉義分院醫護人員及社工師，奉茶感謝他們的防疫期間辛勞。

嘉縣政府於4月4日兒童節當晚7點邀請紙風車劇團在縣府前廣場，演出經典劇碼「雞城故事」，邀親子相揪看戲，免費入場。

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