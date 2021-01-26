嘉市車站前違規取締系統 2月1日起執法

春節前採買、返鄉人車增多，嘉義市警方針對中山路等主要道路，進行交通安全大執法。（記者王善嬿攝）

2021/01/26 05:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕農曆春節將至，嘉義市區採買年貨、返鄉及旅遊人車漸增，嘉義市政府警察局去年12月在嘉義車站前，中山路與林森西路口、中山路與中正路口，建置多元違規取締系統，2月1日開始執法，該系統配有球型攝影機，將針對超速、闖紅燈、汽機車不禮讓行人跟違規迴轉等行為，全天蒐證取締，以維持交通順暢。

嘉市警局交通隊業務組統計，去年4月1日起，在中山路到中央噴水圓環路段，以及中山路到林森西路段，啟動路廊科技執法，截至去年12月31日，開罰總件數4199件，開罰樣態包括違規紅線停車、併排停車、佔用公車停靠站。

採買年貨車多壅塞 警規劃疏導

市警局表示，中山路與林森西路口、中山路與中正路口的嘉義車站前區域，去年12月建置完成多元違規取締系統，2月1日開始執法，有超速、闖紅燈取締功能，還有球型攝影機將蒐證汽機車不禮讓行人、違規迴轉的行為；依「道路交通管理處罰條例」，汽車不暫停讓行人先行通過者，可處1200元以上3600元以下罰鍰，違規迴轉可處600元以上1800元以下罰鍰。

嘉義市警察局長黃建榮說，交通違規執法取締，希望導正民眾駕駛安全觀念，防制各類交通事故發生；市區如中山路、民族路商店林立，進入東市場、嘉義城隍廟及陽明醫院的主要道路吳鳳北路，以及有服飾店、小吃店及影城的文化路等，農曆春節前、連假期間，容易發生車多壅塞，會規劃路口安全大執法，投入警力交通指揮疏導。

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