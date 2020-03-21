嘉市公祭防疫 淨水噴手替代盆裝洗手

嘉市國民運動中心入館者須填寫個人防疫聲明書。（記者丁偉杰攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕為防堵武漢肺炎疫情，嘉義市殯葬管理所將在清明節四天連假（四月二日至五日）以「登記制」並接受量體溫、戴口罩及酒精消毒等，讓民眾進入市立納骨堂祭拜；殯管所昨起結合殯葬業者加強公祭防疫措施，讓民眾參加公祭離場時，不再使用重複的盆裝「淨水」洗手，改由殯葬業者以瓶裝「符咒淨水」為民眾噴手淨身。

嘉市殯管所長盧春霖說，為了防疫，殯管所邀集嘉市、縣葬儀公會協調，獲兩公會支持配合在殯儀館辦理公祭儀式時遵守防疫措施，除由殯葬業者為入場民眾量額溫、酒精消毒，並鼓勵戴口罩入場外，加強公祭防疫措施，以淨水噴手替代盆裝洗手 ，讓防疫工作做到滴水不漏。

此外，因應疫情升溫，嘉縣由衛福部朴子醫院、台中榮總灣橋分院，嘉市由台中榮總嘉義分院、衛福部嘉義醫院作為「專責分流採檢之社區採檢院所」，民眾若符合「社區監測通報建議採檢對象」，應優先至這四家醫院檢疫門診就醫。

勤億蛋品科技公司為感謝第一線醫護人員辛苦防疫，昨天由董事長古榮海代表捐贈一千盒「日式熬雞精濃縮膠囊」給嘉義市政府轉贈給全市醫療單位，由市長黃敏惠代表收下。

嘉市運動中心 進入須量溫消毒

嘉市國民運動中心防疫升級，入館者除量額溫及噴灑酒精消毒外，採「實名制」登記管理，確認來館者旅遊史，若十四天內有國外旅遊史或有接觸國外旅遊史的人，則暫時拒絕入館運動，若已付費月票、季票及課程會員，將提供補償方案。

殯葬業者以瓶裝「符咒淨水」為嘉市長黃敏惠（左）噴手淨身。 （記者丁偉杰攝）

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