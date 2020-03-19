嘉市北棟大樓興建案 今開公聽會

2020-03-19 05:30:00

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕武漢肺炎疫情延燒，嘉義市議會臨時會昨天聽取市府報告疫情現況及專題討論市府北棟大樓興建案，議員張榮藏說，疫情帶來經濟衝擊，建議市府儘速啟動北棟大樓興建，可帶動經濟動能，增加商機和就業機會，市長黃敏惠回應，今年度會向行政院報告北棟大樓將要開始興建，「北棟大樓一定會蓋」，儘快推動公共建設來擴大內需，今天下午兩點在市府八樓會議室召開公聽會，聽取各界意見。

衛生局長張耀懋指出，疫情升溫，昨天為止嘉市零確診個案，避免發生社區感染，密切追蹤檢驗陰性之通報疑似個案，及擴大社區監測民眾自主健康管理情形；教育處長林立生說，已在教育處官網首頁建置「嘉市校園疫情防護網」提供最新消息，製作「嘉市校園防疫關懷動起來—防疫心靈小捕手」安心文宣，協助師生度過疫情。

黃敏惠強調，市府面對疫情管控，會按照中央專業的評估，「小心謹慎、超前部署」，嘉市目前仍維持零確診，是市民共同防範做好疫情相關工作。

議員孫貫志說，疫情影響經濟停滯，市府應為嘉市景氣修補和復原做好因應之道，另外嘉市各級學校上課要有遠端教學視訊的準備；議員傅大偉認為，疫情對嘉市許多產業造成衝擊，建議市府邀相關產業舉行公聽會，讓業者更了解紓困方案。

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