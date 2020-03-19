《繁星放榜》嘉中、嘉女14人 通過醫學系牙醫系一階

大學繁星推薦放榜，嘉市嘉華中學表現亮眼。 （記者丁偉杰攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕大學繁星推薦昨放榜，嘉義市嘉華中學新移民之子呂政儒以學測七十三級分，繁星推薦通過陽明醫學系第一階段，可望成為杏林新秀；他熱愛自然科學，國高中階段透過上網自學或向大學圖書館借閱電子書等方式超前學習，未來學醫希望研究神經科學；嘉中和嘉女共有十四位通過醫學系、牙醫系第一階段。

新移民之子呂政儒 通過陽明醫學系一階

呂政儒說，父親記帳士退休，母親來自越南，經營越南小吃店，雙親採開放式教育，不會逼他唸書，他並非天資聰穎，上課認真聽講外，透過自學求取新知，朝目標前進，不輕言放棄；嘉華中學蔡恆儀通過北醫醫學系第一階段，林建安通過長庚醫學系第一階段。

嘉華高中共3位通過醫學系一階

嘉義高中共廿二人獲錄取繁星，其中通過醫學系及牙醫系學生第一階段共十位，包括台大醫學系蔡皓然、陽明醫學系王義涵、成大醫學系林秉樺等人；顏聖宇錄取台大法律系。

嘉義女中共廿七人錄取，其中四人通過醫學系、牙醫學系第一階段，校方表示，寒假期間辦理PBL（問題導向學習法）課程營隊，訓練學生邏輯、表達能力等，並邀請鄰近學校學生共同參與，相互演練學習，協助學生在繁星有好表現。

永慶高中33人上榜 上國立5成5

永慶高中錄取卅三人，錄取率七十五％，錄取國立大學比例五十五％，謝博楊錄取台大電機工程學系。東石高中共五十位上榜，錄取率破八成，高笠軒錄取北醫臨床藥學系。

竹崎高中51人上榜 上國立逾5成

竹崎高中五十一位學生上榜，錄取率八十五％，國立大學及醫學大學比例超過五成，林思茜錄取台大生化科技學系，江建成錄取清大工程與系統科學系乙組；林思茜放棄到明星高中就讀，選擇屬社區高中的竹崎高中，她希望未來投入生物醫學領域，以所學改善人類生活。

永慶高中學生繁星上榜成績亮眼。（記者林宜樟攝）

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