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嘉市社大自然農法班 退休族享田園樂

嘉市社區大學自然農法班推廣安心蔬果、友善種植。（記者丁偉杰攝）

嘉市社區大學自然農法班推廣安心蔬果、友善種植。（記者丁偉杰攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市社區大學自然農法班創立至今十五年有成，目前班員一百四十多位，多為小農或退休族群，連香港退休公務員移民來台的李志剛夫妻也加入友善種植、推廣安心蔬果行列，自己種菜自己吃，親近土地，又能認識一群台灣好友，一圓健康樂活的退休人生。

自然農法班由嘉義大學退休老師張山蔚及胡安慶帶領，將志航國小舊校區六百坪閒置土地改良成沃土，禁用化肥、農藥，推廣自然農法，栽種果樹、蔬菜、網室水果等，每週二上午在社大農園教室前擺攤「學員互動分享市集」，體驗自給自足田園樂，更協助嘉義地區國中小及幼兒園學子當小農夫，推動食農教育。

六十三歲李志剛與小他六歲太太魏潔玲，因嚮往慢活人生，李志剛四年前從香港公家機關退休後，與太太決定移民到台灣，起初住在台南，後來輾轉到嘉市購屋定居；李志剛說，香港地小人稠，生活緊張壓力大，兩年前與太太慕名參加農法班，在老師用心教導及同學熱心協助下，學習友善農耕，非常喜歡目前的退休人生。

六十五歲林榮村在藥廠服務，感受健康的人生才能免於疾病纏身，十五年前農法班開課後學習至今；七十歲王宗熙對自然農法感興趣，自第五河川局退休後，運用所學，將父親休耕多年的農田，採自然農法栽種健康無毒的水稻及地瓜。

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