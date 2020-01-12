《雲嘉嘉全壘打》狂掃8萬票 嘉市王美惠寫歷史

民進黨立委候選人陳明文（左一）、王美惠（左二）、蔡易餘（右二）拿下嘉義縣市三席立委，其中王美惠更創下嘉義市立委選舉歷屆得票數新紀錄。（記者王善嬿攝）

2020-01-12 05:30:00

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕嘉義市立委選舉八搶一，昨天選舉開票結果，民進黨王美惠得票數遠比七位對手得票總數還多，創史上新紀錄！國民黨籍市長黃敏惠到王美惠競選總部祝賀時，王強調，她會不分黨派攜手為嘉市打拚，現場響起「阿惠挺阿惠！」歡呼聲。

王拿80333票 比7對手總得票多

嘉市立委選舉結果，王美惠以八萬零三百卅三票贏得勝 選，遠超過其餘七位候選人加總票數七萬九千六百八十六票。回顧歷屆立委選舉，得票數最高為第九屆民進黨李俊俋七萬三千九百六十五票，王這次創下歷史新高。

王美惠曾三度拿下西區議員選舉最高票，她擁有高人氣，加上總統蔡英文發揮最強母雞功能，催出綠營支持者出來投票，昨晚七時許，開票數已大贏對手國民黨傅大偉約兩萬票，總部自行宣佈當選。王抵達總部時，支持者響起掌聲、歡呼聲，王感動落淚，感謝鄉親力挺她進入國會。

贏傅大偉2.7萬餘票 淚謝鄉親挺她進國會

民進黨在嘉義縣市三席全上，連任成功的民進黨山區立委陳明文、海區立委蔡易餘稍晚也到王美惠總部與王合體，感謝鄉親支持、守護台灣。王美惠說，上任後會更加認真，擴大服務能量，團隊在中央、地方攜手為鄉親服務。

國民黨傅大偉得票數五萬三千一百五十四票，傅恭喜王美惠當選，希望王到國會能兌現選舉支票，包括嘉市鐵路高架化經費中央全額負擔及興建西區國民運動中心等建設。 嘉義市昨投開票作業順利，未傳重大違規事件，總統投票率七十五．九八％，立委投票率七十六．○九％；長竹派出所接獲檢舉，指有民眾疑透過Line群組拉票，警方及市選舉委員會已蒐證了解中。

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