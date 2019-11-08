嘉市博愛陸橋施工 12月23日起縮減車道

嘉義市博愛陸橋12月23日起連續11個月施工改建，車道將縮減。（記者王善嬿攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者王善嬿／嘉市報導〕交通部鐵道局辦理嘉義市區鐵路高架化計畫，為減少北榮里、長安街用地徵收拆遷，臨時軌、博愛陸橋下橋墩須往東移，因此博愛陸橋上部結構橋面須施工改建，預定十二月二十三日到明年十一月二十一日施工，原雙向均有兩線快車道及一線慢車道，將縮減一側有一線快車道、一線慢車道，另一側為一線快慢混和車道。

交通部鐵道局北部工程處第四工務段長廖定坤表示，臨時軌C602標工程今年七月十六日動工，先用降挖工法施作博愛陸橋新橋墩的下部結構，十二月二十三日起，改建橋梁上部結構，為減少封閉橋面交通的影響，採半半施工，不會全面封橋。

交通部鐵道局、嘉義市政府交通處前晚召開工程說明會，會中有民眾認為，施工期長達十一個月，噪音會影響居民生活，廖定坤回應會盡量在白天施工，減少對民眾的影響。

嘉市府交通處交通工程科長賴義龍建議，汽、機車駕駛可走世賢及忠孝路地下道、文化路地下道或北興陸橋作為替代道路。

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