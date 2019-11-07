美食外送亂象多 嘉市議員促取締

2019-11-07 05:30:00

〔記者王善嬿／嘉市報導〕美食外送平台Uber eats與Foodpanda進駐嘉義市，九到十月外送員車禍造成人員受傷事故五十二件、七十一人受傷；市議員鄭光宏、陳姿妏昨在議會質詢指出，外送平台引發車禍亂象，外送食物保存及衛生是否合乎法規也讓人擔憂，要求市府衛生局、警察局加強宣導及取締。

2個月事故52件、71人受傷

鄭光宏說，依據市警局統計十月一日到卅一日外送員交通違規案件進行分析，不依規定轉彎或變換車道的就有二○九件，其次為闖紅燈卅八件、紅燈右轉十八件，希望警方加強取締，保障民眾安全。

市警局長張樹德回應，已在外送員肇事熱區如中山路、文化路加強取締，十三日將與社會處、交通處於嘉義市婦女福利服務中心舉行「嘉義市網路美食平台外送服務人員權益說明會」，加強宣導，要求外送員遵守交通法規，展示執法決心。

市衛生局長張耀懋表示，八月已啟動「與網路美食外送平台合作的餐飲業者稽查專案」，查核項目包含「食品業者登錄」、「食品良好衛生規範準則（GHP）」實施情形及外送員運送箱清潔、溫度保存等。

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