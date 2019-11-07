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肌萎生林子揚 躺著畫出人氣吉祥物
2019-11-07 05:30:00
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義高商廣告科一年級林子揚罹患「極重度脊髓性肌肉萎縮症」，行動不便，常需使用呼吸器及抽痰器等維持呼吸順暢，然而他不畏逆境樂觀進取，躺在床上以電腦繪圖，今年參加中古車業者8891舉辦的吉祥物設計比賽，所繪製的牛開車圖像相當可愛，獲網友三萬一千多票支持，奪得最受歡迎獎。
3.1萬網友支持 作品獲「最受歡迎獎」
吉祥物徵件比賽，林子揚自五十多件參賽作品中脫穎而出，業者代表昨到校頒發獎盃、獎金，林子揚由母親廖秀玲、哥哥林育陞陪同受獎。
林子揚說，能獲獎很開心，未來想當設計師，畫出有自己風格的作品，「要一直畫到不能畫為止」，歌手林俊傑是他的偶像，現在最大夢想是能看林俊傑演唱會。
同為「極重度脊髓性肌肉萎縮症」患者的林育陞也是嘉義高商學生，他幫弟弟拍攝的微電影「藏翼天使」昨搶先播放；林育陞說，透過影片希望更多人能認識此疾病及帶給病友的影響。
兄弟罹患同病 媽媽照顧好辛苦
育陞約一歲七個月時因爬行姿勢與同齡幼兒不同，就醫檢查發現罹病，子揚七個月大時發現罹患相同疾病；該疾病主要受基因影響，導致運動神經元受損，肌肉會逐漸無力、萎縮，孩子的病痛曾讓媽媽十分沮喪。
多年來廖秀玲照顧兩兄弟，半夜替他們翻身，無法一覺到天亮，白天還到學校陪讀，她說，幸好一路有很多貴人幫忙，她心中滿是感恩。