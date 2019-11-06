嘉市動保園區週六無休 盼提昇認養率

嘉市動保園區本週起，週一至週六開放，週日、週一休假。（記者丁偉杰攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市動物保護教育園區啟用至今兩個月，動保人士批評「週末六日竟關門，未開放認養」，偏偏週末是民眾領養率最高時段，議員鄭光宏、王美惠、戴寧昨在議會質詢此事，市府建設處長陳光興回應，園區本週起將開始實施週六正常開放，週日與週一休假，盼藉此提高民眾認養流浪犬貓意願。

本週開始實施 週日、週一休假

嘉市動物守護協會理事長吳育才表示，園區並非以長期收容為目的，而是「中繼站」，為流浪犬貓治療、節育後，提供民眾認養，幫毛小孩找到溫暖舒適的家。

他說，目前園區月送養率約七成，昔日動物收容所全年無休，月送養率曾達百分之百。

他舉台南市、高雄市動物收容所週末都有開放為例，嘉市若人力不足，協會可在假日排班協助民眾認養，即使無法全天開放，至少安排固定開放時段，增加民眾認養機會與意願。

陳光興指出，園區原開放時間為週一至週五上午九點至十一點半，下午二點至四點半，經評估，市長黃敏惠已核定新的時間，本週起開始實施。

昔日動物收容所僅能收容卅二隻流浪犬與九隻流浪貓，配置一名獸醫師、三名管理員，目前園區共可收容一百隻流浪犬與廿隻流浪貓；針對人力不足部分，建設處已在明年度編列預算，增聘一位約僱獸醫師及兩位臨時人員。

鄭光宏表示，園區認養區面臨西曬問題，需靠數支大型電風扇降溫，致犬貓生活環境不佳，也影響民眾認養時停留園區意願，戴寧則關心犬貓節育、診療等問題；陳光興強調，將裝設遮陽板或張貼隔熱紙降溫，園區旁栽種大型樹種遮陽。

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