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嘉市北港路坑洞多 明年重鋪柏油

嘉市議員王美惠反映嘉義醫院前機車道路面高低不平，要求市府能儘快改善。（記者丁偉杰攝）

嘉市議員王美惠反映嘉義醫院前機車道路面高低不平，要求市府能儘快改善。（記者丁偉杰攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市北港路是從國道一號高速公路下來後通往市區的重要門面，衛福部嘉義醫院前方路段機車道，部分路面高低不平整的問題存在已久，市議員王美惠昨在議會質詢時反映用路人心聲，指這段路號稱「流產路」，孕婦騎車經過心驚驚，呼籲市府儘快修復改善，刻不容緩。

被稱流產路 騎車孕婦心驚驚

對此，市府工務處代理處長黃振鋒回應，北港路交通流量大，全段已有數年未全面重鋪柏油，嘉義醫院北港路段路面坑洞情形，將以開口契約執行，進行局部修復；北港路往高速公路交流道方向，也有部分汽車道路面破損，已向中央申請前瞻基礎建設計畫經費，預定明年進行北港路整段重鋪柏油工程。

工務處養護工程科長陳嘉興說，北港路（中興路至四維路段）部分路面高低不平整問題，在於人孔蓋未下地，近日將施作人孔蓋下地工程，讓路面更平整。

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