福添福基金會照顧弱勢 支持若竹兒捐助社福金

福添福社會福利慈善事業基金會董事長陳素月（右）捐贈社福金，由若竹兒教育基金會董事長林朋輝（左）代表接受。（記者林宜樟攝）

財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會長期關心、照顧弱勢族群，推動社會福利與慈善服務，今天到訪長期照顧身心障礙者、提供全日型住宿服務的嘉義縣民雄鄉若竹兒智能發展中心，關懷「大孩子」，並捐贈10萬元社福金，為社會注入正能量。

福添福社會福利慈善事業基金會董事長陳素月、執行長湯宏忠、督導黃已茿、社工師及總務等團隊，今天到若竹兒關懷身心障礙者，由若竹兒教育基金會董事長林朋輝代表致贈感謝狀。

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陳素月聆聽若竹兒服務對象的打鼓表演，並參觀寢室、教室等生活空間，她說，「在別人的需要裡，看見我們的責任」，福添福基金會希望透過公私部門間協力與合作，幫助更多弱勢家庭脫離困境，基金會持續以多元方式支持若竹兒，認購年節禮盒，持續參與活動贊助、捐款及購買義賣品，以實際行動成為堅實的後盾。

林朋輝說，若竹兒成立以來，服務18歲以上領有身心障礙手冊智能障礙及智能障礙合併其它障礙者，提供身心障礙者35位日托服務及40位的全日型住宿服務，從日常生活照顧、復健訓練，到專業人力配置與環境維護，每年營運需求達3000萬元，感謝福添福基金會及社會各界的支持，為社會注入正能量，讓愛持續延伸，串連更多善的力量。

若竹兒智能發展中心的身心障礙者表演擊鼓。（記者林宜樟攝）

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