嘉市新民路道路「補丁」修復 民批行車如海波浪

嘉義市新民路遭民眾投訴高低不平、開車騎車很顛簸。（記者王善嬿攝）

嘉義市新民路接近嘉義縣水上鄉路段，遭民眾投訴批評柏油路面有新有舊宛如「補丁」，且新鋪的柏油路與舊的路面出現高低落差、凹凸不平，開車、騎車如海波浪般顛簸。市府表示，配合正施作中的人行道改善工程先簡易維修，待人行道完工將重新刨鋪。

嘉義市新民路自世賢路到民生社區路段，為市區與嘉義縣水上鄉交界，是工作、就學通勤往返縣市的要道。陳姓市民投訴，因在嘉義縣上班，每天開車從新民路往嘉縣方向行駛，發現部分道路損壞市府雖立即修復，但只修復毀損的地方，導致柏油路有新有舊，路面有高有低如海波浪般起伏；反觀一進入嘉縣水上鄉道路平整，宛如2個世界，讓人質疑嘉市的道路品質連嘉義縣都不如。

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市府工務處長蘇文崎說，嘉市道路系統品質整體比嘉縣好，新民路自南京路至民生南路段正辦理道路改善工程，因如果路面先刨鋪好，人行道施工又會破壞，因此如有道路受損會進行簡易維修，人行道工程預計今年7月完工，完工後將重新刨鋪路面柏油。

蘇文崎表示，後續還規劃新民路自世賢路至南京路段道路改善工程，正辦理發包，待人行道改善後路面一併刨鋪。

嘉市新民路是往嘉縣工作、就學通勤要道，民眾投訴修路如「補丁」，凹凸不平。（記者王善嬿攝）

嘉市新民路部分路段凹陷、龜裂。（記者王善嬿攝）

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