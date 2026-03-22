嘉市藍白民調3/25協調 謝龍介推薦張啓楷：市長只有1人不能挺2個

立委謝龍介（中）今晚幫張啓楷站台，高喊藍白合一定贏。（記者王善嬿攝）

國民黨、台灣民眾黨嘉義市長選舉將「藍白合」，透過民調機制共推一人，民調時間預計週三協商確定，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今舉行第3場「廟口開講」，國民黨台南市長參選人謝龍介、前國民黨立委蔡正元等人分別以到場站台、播放影片方式為張啓楷造勢，謝龍介今晚推薦張啓楷能讓嘉義市更幸福，「市長只有一個」，他不能挺2個，呼籲大家11月28日讓他及張啓楷順利當選。

張啓楷競選團隊今晚7點在白沙王廟舉辦「3夜3廟口」政策開講第三場，由前立委蔡壁如、台中市議員參選人劉芩妤主持，民眾黨嘉義市東區議員參選人林昱孜、台北市議員林珍羽、立委王安祥、謝龍介、「最強菜農」林佳新等輪番助講。

請繼續往下閱讀...

謝龍介說，因與張啓楷認識、了解他，才來幫他推薦，稱讚張啓楷是忠義的人，像關公一樣有「過五關斬六將」的堅持到底精神，嘉義市現在是國民黨執政，藍、白相加輸給別人有道理嗎？

謝龍介指出，嘉市長選舉無論是比賽還是甚麼方式，由於張啓楷先拜託他，他不可能去挺2個人，「市長只有一個」，不要犯下29年前台南市國民黨派2人出來選的錯誤，請託選民要團結，嘉義市不要怕，「藍白合」一定贏。

蔡正元原本今晚到場站台，因入監在即，改事先錄影力挺，蔡正元表示，自己是雲林北港人，與嘉義淵源深厚，許多親友也都在嘉義；與張啓楷相識多年，認為張啓楷是一位「有為有守、立場清楚、專業扎實」的政治人物，現任市長黃敏惠是強棒，因任期屆滿無法再選，希望讓張啓楷「接棒」，延續嘉義市政。

前立委蔡正元入監在即，改播放事先錄好影片為張啓楷加油打氣。（民眾黨嘉義黨部提供）

民眾黨嘉義黨部今晚在嘉義市白沙王廟舉行政策開講。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法