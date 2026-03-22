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    首頁 > 嘉義市

    曾博怡角逐嘉市劉厝里長 辦公益市集捐日好慈善會

    2026/03/22 16:48 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市議員張秀華前助理曾博怡投入劉厝里長選舉，今舉辦地瓜傳愛公益市集。（記者王善嬿攝）

    嘉義市議員張秀華前助理曾博怡投入劉厝里長選舉，今舉辦地瓜傳愛公益市集。（記者王善嬿攝）

    嘉義市下屆里長選舉11月28日舉行，西區最大里劉厝里里長選舉競爭激烈，宣布參選里長的嘉義市議員張秀華前助理曾博怡有12年幕僚經驗，今結合「虎珅x無雙餐車俱樂部」舉辦「地瓜傳愛，公益市集」，市集收入扣除成本，將捐給日好慈善會，作為清寒國中小、高中職學子獎助學金。

    曾博怡、日好慈善會總幹事黃政偉今將來自雲林、嘉義東石等地小農捐贈的地瓜，贈送給嘉義地區多個社福團體；主辦單位將此次捐贈的5000斤地瓜堆成1座「地瓜山」，搭配手舉牌成為拍照打卡景點，並邀請多個表演團體表演太鼓、直笛等節目，還有餐車市集，吸引民眾攜家帶眷午後逛市集。

    曾博怡說，住在劉厝里已經20年，居民來自百工百業、人才濟濟，本屆里長選舉就有想法，希望整合里內資源，如里民發生問題可以在里內就馬上解決；決定參選下屆里長選舉，有很多想法為民眾做一些事情，讓劉厝里民可以在里內踏青休閒、交流，讓劉厝里能改變。

    曾博怡表示，擔任張秀華議員助理12年，從旁學習很多，張秀華也曾告訴她當里長很辛苦，要她想清楚，但常接獲民眾陳情反映大小事情，就希望能馬上為里民處理，投入選舉後，與服務團隊展現執行力，「不等當選才處理，現在就處理」。

    黃政偉說，此次市集活動捐贈的公益款項，將投入作為嘉義縣、市國中小、高中職清寒學子獎助學金資金。

    除有愛心地瓜捐贈給社福團體，餐車市集盈餘將捐款給日好慈善會。（記者王善嬿攝）

    除有愛心地瓜捐贈給社福團體，餐車市集盈餘將捐款給日好慈善會。（記者王善嬿攝）

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