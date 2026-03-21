嘉市「台灣母語日」 學童用台客原說家鄉故事

嘉市大同國小學生帶來台語答喙鼓表演「賣嘉義，迺嘉義」揭開序幕。（嘉市政府提供）

「嘉義市2026年台灣母語日活動」昨（20）晚在中正公園登場，以「母語傳心意，鬥陣愛嘉義」為主題，透過台語、客語及原住民族語等多元語言的舞台演出，串聯在地文化記憶與城市情感，讓觀眾在笑聲中認識家鄉、親近母語。

活動展現各國中小學推動本土語言教育的成果與創意，由大同國小學生帶來台語答喙鼓表演「賣嘉義，迺嘉義」揭開序幕，並用逗趣對話穿插介紹嘉義景點與在地美食。

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緊接著，嘉大附小帶來客語歌唱「春天个故事」，以柔美歌聲傳遞客語韻味；輔仁中學帶來鄒族語表演，讓大家看見原住民族語言文化的魅力；大同國小歌中劇接續登場，以說、唱、演融合的方式，讓母語在舞台上活起來、走進觀眾心裡。

市長黃敏惠出席活動時表示，嘉市長期重視本土語言與多元文化的扎根，透過學校教學與年度母語日活動，讓孩子「聽得懂、大膽講、願意用」，也結合家庭與社區的力量，讓母語回到生活場域、回到日常對話，期盼持續深化母語學習，讓母語成為連結世代、凝聚情感的橋梁。

大同國小校長楊宗明說，學校長期深耕母語教育，讓在地文化作為國際教育的基礎，落實「在地國際化、國際在地化」教育目標；大同國小表演學生章庭語也表示，平時喜歡跟阿公、阿嬤說台語，覺得能多會一種語言是很棒的事情！

嘉大附小帶來客語歌唱「春天个故事」，以柔美歌聲傳遞客語韻味。（嘉市政府提供）

輔仁中學帶來鄒族語表演，讓大家看見原住民族語言文化的魅力。（嘉市政府提供）

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