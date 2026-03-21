為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 嘉義市

    嘉市「台灣母語日」 學童用台客原說家鄉故事

    2026/03/21 12:49 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市大同國小學生帶來台語答喙鼓表演「賣嘉義，迺嘉義」揭開序幕。（嘉市政府提供）

    嘉市大同國小學生帶來台語答喙鼓表演「賣嘉義，迺嘉義」揭開序幕。（嘉市政府提供）

    「嘉義市2026年台灣母語日活動」昨（20）晚在中正公園登場，以「母語傳心意，鬥陣愛嘉義」為主題，透過台語、客語及原住民族語等多元語言的舞台演出，串聯在地文化記憶與城市情感，讓觀眾在笑聲中認識家鄉、親近母語。

    活動展現各國中小學推動本土語言教育的成果與創意，由大同國小學生帶來台語答喙鼓表演「賣嘉義，迺嘉義」揭開序幕，並用逗趣對話穿插介紹嘉義景點與在地美食。

    緊接著，嘉大附小帶來客語歌唱「春天个故事」，以柔美歌聲傳遞客語韻味；輔仁中學帶來鄒族語表演，讓大家看見原住民族語言文化的魅力；大同國小歌中劇接續登場，以說、唱、演融合的方式，讓母語在舞台上活起來、走進觀眾心裡。

    市長黃敏惠出席活動時表示，嘉市長期重視本土語言與多元文化的扎根，透過學校教學與年度母語日活動，讓孩子「聽得懂、大膽講、願意用」，也結合家庭與社區的力量，讓母語回到生活場域、回到日常對話，期盼持續深化母語學習，讓母語成為連結世代、凝聚情感的橋梁。

    大同國小校長楊宗明說，學校長期深耕母語教育，讓在地文化作為國際教育的基礎，落實「在地國際化、國際在地化」教育目標；大同國小表演學生章庭語也表示，平時喜歡跟阿公、阿嬤說台語，覺得能多會一種語言是很棒的事情！

    嘉大附小帶來客語歌唱「春天个故事」，以柔美歌聲傳遞客語韻味。（嘉市政府提供）

    嘉大附小帶來客語歌唱「春天个故事」，以柔美歌聲傳遞客語韻味。（嘉市政府提供）

    輔仁中學帶來鄒族語表演，讓大家看見原住民族語言文化的魅力。（嘉市政府提供）

    輔仁中學帶來鄒族語表演，讓大家看見原住民族語言文化的魅力。（嘉市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    嘉義市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播